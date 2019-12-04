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مال وأعمال

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«سنتامين» رفضت استحواذاً من «إنديفور»


قالت إنديفور للتعدين الكندية، إنها تعتزم تقديم عرضها البالغة قيمته 1.47 مليار جنيه إسترليني (1.89 مليار دولار) لشراء سنتامين مباشرة إلى المساهمين، بعد أن رفضت شركة التعدين البريطانية مناقشة العرض. وقالت إنديفور للتعدين إن خطة الاستحواذ التي ستتم بالكامل عبر أسهم تنطوي على معامل مبادلة قدره 0.0846 لأسهم إنديفور مقابل سهم من سنتامين، بعلاوة نسبتها 13.1 في المئة فوق سعر إغلاق السهمين يوم الاثنين. بالمقابل، رفض مجلس إدارة «سنتامين» مقترح «إنديفور» بالإجماع، داعية المساهمين بشدة لعدم التفاعل مع المقترح.


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