مال وأعمال

كشف نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ديمة كابيتال» للاستثمار حسام ناصر المزيعل ان إجمالي الأصول المدارة من قبل الشركة تبلغ 900 مليون دولار، مبينا ان الشركة تتمتع بأسس قوية تساعدها على مواجهة التحديات المالية الإقليميّة والعالميّة، يجعل منها قوةً تنافسيةً بين الشركات التي تعمل بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلاميّة في مجال الأعمال المصرفيّة الاستثمارية وإدارة الثروات.

حديث المزيعل جاء على هامش تنظيم شركة ديمة كابيتال للاستثمار – التابعة لمجموعة الامتياز الاستثمارية – مؤتمرا صحافيا أمس بمناسبة تأسيس شركة تابعة لها باسم «شركة أبيكس كابيتال للاستثمار» في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تتواجد نسبة كبيرة من استثماراتها العقارية، برأسمال قدره 7.5 ملايين دولار.

وأشار المزيعل إلى أن «أبيكس كابيتال» ستقوم بتقديم عدة خدمات متعلقة بالاستثمارات العقارية مثل شراء وإدارة الأصول، إضافةً إلى كونها امتدادًا لديمة كابيتال في الولايات المتحدة الأميركية. كما أكد المزيعل على «أنه من المهم لنا ولمستثمرينا أن يكون لنا تواجد مباشر في السوق العقاري الأميركي لكونه من أكبر الأسواق في هذا المجال، كما أن هذا التواجد سيعزز لنا جلب واقتناص الفرص الاستثمارية بنطاق أشمل ومباشر، بالإضافة إلى إدارة أصولنا بكفاءة أكبر، مع الارتقاء بمستوى خدماتنا لعملائنا».

وذكر ان الشركة تعمل حاليا على مبدأ الاستحواذ على العقارات واداراتها وتطويرها لاحقا وتكون حلقة الوصل بين العميل المحلي والفرصة في الولايات المتحدة الأميركية.

وبين ان الشركة تركز على الاستثمار العقاري في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وتخطط للدخول في اسواق جديدة عقب نجاحها في الدخول في استثمارات جيدة ومدرة للدخل، مشيرا الى ان الشركة أصبح لديها ملاءة مالية مرتفعة عقب الاندماج مع شركة البلاد للاستثمار العقاري.

