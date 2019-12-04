مال وأعمال

شاركت شركة «كي جي إل» في رعاية الفعاليات الاحتفالية التي نظمتها هيئة الطرق والمواصلات في امارة الشارقة لمناسبة الذكرى الـ 48 لأعياد الامارات العربية المتحدة الوطنية، وذلك في مبنى الهيئة بمنطقة العزرة بحضور رئيس الهيئة يوسف صالح السويجي وبعض مسؤولي الهيئة وفهد العوضي الرئيس التنفيذي لشركة كي جي ال لخدمات نقل الركاب وممثلين عنها وعدد من شركائها الاخرين.

وفي هذا الإطار، قال العوضي: «في هذه المناسبة الوطنية الغراء، يسعدنا أن نتقدم بالتهنئة الى عموم الاشقاء في الامارات العربية المتحدة، متمنين لهم دوام العز والازدهار والتطور، ويشرفنا أن نشارك اليوم الامارات العربية المتحدة كافة وامارة الشارقة خاصة بالاحتفالات الوطنية، فهذا نابع من عميق تقديرنا للبلد الشقيق الذي نحرص على أن نشاركه أفراح مناسباته الوطنية وأن نكون طرفا مساهما في ازدهاره».

وأكد العوضي أن شركة «كي جي إل» لخدمات نقل الركاب تفخر بأنها أول شركة كويتية وخليجية تنقل خبراتها الى الامارات العربية المتحدة، وتسهم كذلك بفعالية في تعزيز قطاع النقل العام ورفده بأحدث ما توصلت اليه أنظمة النقل، حيث تقدم خدمات نقل الركاب الأسهل والآمن والأسرع بكلفة تنافسية لمستخدمي حافلاتها.

وقال: « منذ انطلاق عمليات الشركة في امارة الشارقة، فإنها دأبت على تقديم أفضل خدمات النقل للركاب تقديرا منها لثقتهم بأدائها ولثقة هيئة الطرق والمواصلات بالإمارة بجودة خدماتها ما يشكل لنا حافزا إضافيا للرقي بخدماتنا وللعمل الحثيث والمتواصل على تطوير عملياتنا بكل جديد متطور في قطاع النقل الجماعي العالمي».

