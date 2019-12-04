سياحة وسفر

الجزر ورسمها صورا سواء بلاغية أو زيتية هي من المواضيع الأثيرة عند الشعراء والأدباء والرسامين، فالجزيرة بالنسبة لهم تلك الفاتنة السابحة بين أمواج الماء، وتتميّز هذه الصّور بما يعمد إليه االمبدعون من إجراء تناغم وتجاوب بين الأضواء والألوان تُداخل المشهد من الهضبات العليا وتُضفي عليه أبعادها الفنيّة التّشكيليّة فيصير المتلقي إزاء لوحة من صميم الفنّ يمتزج فيها الشّعر والرّسم والرّقص ويستحيل البحر فردوساً لحوريّات الموج وعرائسه.

يابسها قطعة من لجّ الماء

ولعلّ أروع القصائد في هذا الباب قصيدة وصف فيها احد الشعراء جزيرة بينانغ الماليزية «حوريّة الأمواج » على نحو مبهر عجيب اندماج الجزيرة في أمواج البحر والتحامهما واتّحادهما حتّى صار يابسها قطعة من لجّ الماء ذُوّبت فيه وصار الموج جزءا صُهر في معدنه فكأنّ الواحد منهما سُكب في الآخر وأُفرغ فيه فباتا كُلّا لا يَنْفَصِمُ.

وجزيرة بينانغ فاتنة الشعراء تتماهى مع البحر بغموضه والغوص في الأعماق والاكتشاف والتوق إلى المطلق ومعانقة الشمس وحركة المدّ والجزر وتجاذبها مع القمر، علاوة على انها ملتقى أجناس مختلفة من البشر، سلالات متعددة من الحيوانات وأشكال متنوعة من الخضراوات والفواكه تشكل جمال الطبيعة الساحرة التي من ابرزها .

مراقبة قرص الشمس وهو يتوارى ما بين السُحبِ السوداء وأمواجِ البحر الهائِج..حيث يلوح في الأُفق البعيـــــدِ مزيجٌ من تناغم الألوان الرماديّةِ المحمرّة، التي افترشت البّر والبحر حاملةً معها باقاتٍ، من النجوم المتلألئة، وترانيمٌ تُطرِبُ الأسماع بأصواتِ عودةِ الطيور إلى أعشاشها.. وبهديرِ أمواجِ البحر المتلاطم عندَ أعتاب تلك االهضبة العملاقة المطلّة عليه.

العودة من الأطلال

إنها اللوحة التي كتب فيها الأدباء خيالهم وسطر فيها الشعراء قصائدهم، ورسم الرسامون بريشتهم صوراً لها تارة تحمل الأمل مع مرارةِ الخوفِ من المجهول.. الفراق مع اللقــاء.. الموت مع الحياة.. الرحيل مع البقاء.. ومرات اعتبروها شعلةً من بقايا الشمس وهي تمنحُ الدفء لكلِّ قلبٍ، عليلٍ، يئنّ من همومه القابعة فيه، ويهمس بصمت: إنني ما زلت على قيد الحياة وهي الصرخة التي .اعادتها فاتنة الزمان بعدما كادت ان تكون أطلال، فالمنازل القديمة تصدعت وكثير منها تهدم، ووصفات الطعام الشهية المميزة لها اندثرت، وانقرضت الحرف والمهن التي زاولها أتباعها.

وبناءً على ذلك كاد تاريخ جزيرة بينانغ، التي كان يطلق عليها قديماً «درة الشرق»، يذهب طي النسيان. لكن تم إنقاذ هذه الثقافة من الاندثار، حينما أدرجت اليونيسيف عاصمة الجزيرة جورج تاون مع مدينة مالاكسا الساحلية جنوبي ماليزيا على قائمة التراث العالمي .

روائح تداعب الحواس

وبينانغ تقع على الساحل الشمالي الغربي لشبه جزيرة ماليزيا، بجانب مضيق ملاكا. تتكون من جزأين: جزيرة بينانج، حيث تقع العاصمة جورج تاون، وسيبرانغ بيراي (مقاطعة ويليسلي سابقًا) في شبه جزيرة الملايو ومن يرغب في الهروب من صخب المدن، يمكنه الذهاب إلى الحديقة الوطنية الواقعة شمال غرب الجزيرة. وفي هذه الحديقة زخم من الروائح التي تداعب الحواس. ومنها أعشاباً ونباتات تفوح منها روائح الفلفل والزنجبيل والنعناع والكاري. وعندما يتحدثون عن حيوانات ومياه الغابة، يمكن أن ترتعد فرائص المرء، حيث تضم الغابة بين جنباتها قرود الماكاكا العدوانية وثعابين الكوبرا السامة وسمك أبو منقار الذي يقفز من المياة ليلاً ويلدغ بمنقاره المدبب الصيادين في قواربهم. وقناديل البحر السامة والورل الآكل للحوم الذي يلتهم قناديل البحر على الشواطئ.

القطار الجبلي... متعة

وأجمل ما يمكن التمتع به خلال زيارة جزيرة بينانغ هو ركوب القطار الجبلي والذي أنشئ في عام 1923 وخلال هذه الرحلة يتمتع الزائر للجزيرة بمناظر طبيعية خلابة خلال الجبال المكسوة بالأشجار الاستوائية وكذلك بمنظر بحر أندمان والعاصمة جورج تاون والجسر المعلق الذي يربط جزيرة بينانغ بغرب ماليزيا، كما أن هضبة بينانغ تقع في منتصف بينانغ شمال معبد كيك لوك سي. تعتبر من اجمل المناطق السياحية في ماليزيا حيث تقع على ارتفاع 830 متراً أعلى جبل هناك، ما يوفر استراحة منعشة من الحرارة في الجزيرة.

ومن أروع تراثها المعماري قصر تشيونغ فات تزي (القصر الأزرق) الحائز على عدة جوائز، موطنًا لصناعي صيني مؤثر في أوائل تسعينيات القرن التاسع عشر، و أفضل ما في العمارة الصينية من القرن الثامن عشر والتاسع عشر. الاعتماد على تصميم فنغ شوي، استغرق فريقًا من الحرفيين الصينيين أكثر من سبع سنوات لبناء القصر، بما في ذلك خمس ساحات من الغرانيت و 38 غرفة وسبع سلالم و 22 نافذة زجاجية ملونة.وقلعة كورنواليس أحد أشهر معالم بينانغ. داخل جدرانه التي يبلغ ارتفاعها 10 أقدام (والمبنية على شكل نجمة.

الفراشات والقرود وما بينهما توابل

وتحتوى بينانغ على مناطق جذب مثيرة ومنها جزيرة القرود بمُختلف أشكالها وأحجامها وأنواعها في كُل مكان بالجزيرة لذلك تمت تسميتها بجزيرة القرود بينانغ وحديقة الفراشات التي بها أكثر من 4000 فراشة من 120 فصيلة مُختلفة تم جمعها من مُختلف أنحاء العالم بما فيها أنواع مُهددة بالانقراض و حديقة الفواكه التي بها، أكثر من 250 أنواع من الفواكه الاستوائية وشبه الاستوائية، وتعتبر شلالات بينانغ من الأماكن الهامة التى لابد لزوار ماليزيا من المرور عليها أثناء رحلتهم، وهي قريبة جدا من حديقة الفاكهة وتتميز أنها وسط غابة أستوائية يمكن التجول حول الشلال أيضا أو الأستحمام تحت مياهه لقلة الزوار فى بعض الأوقات.

ومن الأماكن الجديرة بالمشاهدة معبد كيك لوك سى القريب ويعتبر من أكبر المعابد البوذية خارج الصين وهو مزيج من العمارة الصينية والتايلندية والبورمية وبني المعبد عام 1890 كما أن المعبد مرتفع بعض الشيء ويمكن مشاهدة المدينة من فوق. ويعتبر القيام برحلات بحرية حول الجزيرة أو القيام برحلة الصيد من أمتع الأنشطة التي تمارسها نهارا، أما في المساء، فيمكن التجول في السوق الليلي الشهير الذي يعج بالتحف و التذكارات و الهدايا والملابس.

حيث يعتبر المكان متعة للتسوق. كما يمكن للزائر بمشاهدة العديد من الفنانين الذين يصنعون الكثير من الأعمال اليدوية أمام السائح مباشرة. وبعد الجولة في الأسواق اليلية ، يمكنك الاستمتاع بالوجبات العربية الشهية حيث توجد مطاعم عربية ترضي ذوق السائح العربي وبأسعار معقولة.

