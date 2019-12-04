عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني انه لا مشكلة لدى بلاده في تعزيز علاقاتها مع دول الجوار، وانها «لا تمانع في اعادة العلاقات مع المملكة السعودية».

ودعا روحاني خلال اجتماع مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي دول المنطقة الى التعاون والعمل معا لحل مشاكلها وضمان الأمر والاستقرار. وأضاف الرئيس ان الولايات المتحدة وأوروبا «لا ترغبان في تحقيق السلام في اليمن وهدفهما بيع الأسلحة فقط».

وذكرت وكالة فارس الايرانية ان زيارة بن علوي تأتي في اطار المشاورات حول آخر التطورات الاقليمية، واعلان وجهة نظر مسقط بشأن مبادرة هرمز للسلام التي طرحتها ايران في سبتمبر الماضي لتعزيز امن منطقة الخليج ومضيق هرمز.

وقال بن علوي «التوتر في المياه الخليجية ليس في صالح اي من دولها» داعيا الى «العمل على الحد من هذا التوتر» وقال ان تحقيق امن المنطقة «يستلزم اتفاقا بين دولها وتجاوز الخلافات القائمة».

من جهة ثانية كشف الرئيس الايراني امس لأول مرة، عن رسائل ومطالب للحوار بشكل سري من اميركا على خلاف الشعارات التي تطلقها في العلن مؤكدا ان الأوروبيين الوسطاء يعلمون ذلك. وأوضح روحاني خلال كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين ان «الرسائل التي تبعثها الولايات المتحدة عبر القنوات الخاصة من اجل التفاوض مع ايران تختلف عن الشعارات التي تطلقها في العلن والأوروبيون الذين يلعبون دور الوسيط يعرفون ذلك جيدا»، وذلك حسب وكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية «ارنا». ودعا روحاني اميركا الى ادراك ان سياساتها تجاه طهران خاطئة ولن تجدي نفعا، قائلا «لا يمكننا رفع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العقوبات عن الشعب الايراني لكننا نسعى الى تقليصها».

في المقابل اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، امس على هامش قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، النظام في ايران بقتل الآلاف من افراد الشعب ودافع عن الايرانيين الذين قُتلوا قائلاً «قتلوا لأنهم كانوا يحتجون.

الى ذلك نفى القضاء الايراني امس الأعداد التي اوردتها جهات غير رسمية لضحايا اعمال العنف التي وقعت في الشهر الماضي خلال تظاهرات خرجت للاحتجاج على رفع اسعار الوقود، معتبراً انها «أكاذيب» صدرت من «مجموعات معادية». وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين اسماعيلي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي «أعلن بوضوح ان الأرقام والأعداد التي صدرت من مجموعات معادية هي محض اكاذيب وتختلف الاحصائيات بشكل جدّي عمّا اعلنوه».

