عربيات ودوليات

القدس- أ. ف. ب: نصبت شجرة عيد الميلاد على مدخل فندق «امبريال» في البلدة القديمة من القدس الشرقية المحتلة وزينت ايذانا ببدء الاحتفالات لكن التهديد باخلاء قريب محتمل للمبنى لصالح الجمعيات الاستيطانية يخيم على اجواء الأعياد. وتمتلك الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية فندق «امبريال» و«البترا» الواقعان عند مدخل باب الخليل في الحي المسيحي في البلدة القديمة، ويهدد الاخلاء الفندقين بعد ان استحوذت عليهما جمعية استيطانية بالاضافة الى عقار ثالث هو «بيت المعظمية» في الحي الاسلامي. وصادقت المحكمة العليا الاسرائيلية في يونيو الماضي على بيع املاك للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية لجمعية «عطيرت كوهانيم» الاستيطانية بعد فشل محاولات بطريركية الروم الأرثوذكس الغاء البيع عبر الطعن بقرار المحكمة المركزية التي اقرت عملية البيع في2017.

وطرأ الأسبوع الماضي تطور على مجريات القضية بعدما اقرت محكمة اسرائيلية بتجميد اجراءات نقل العقارات واخلائها لصالح المستوطنين. ويقول محامي عائلة الدجاني التي تستأجر فندق «امبريال» ماهر حنا «حصلت البطريركية على قرار غيابي من المحكمة بتجميد البيع لظهور بينات تكشف عن غش وخداع في عملية البيع وعليه لايجوز التعاقد». وتتملك ابو الوليد الدجاني صاحب الفندق المكون من طابقين يحتويان 48 غرفة المخاوف التي تجعله غير متفائل ويقول «هذا القرار سيف ذو حدين، ربما يحمل في طياته تحولا في مسار القضية ونلقي بها في مزابل التاريخ او تستكمل الاجراءات لصالح المستوطنين، هذه معركة قضائية بحتة». وترجع قضية العقارات الى 2004 عندما حصلت ثلاث شركات اسرائيلية مرتبطة بجمعية «عطيرت كوهنيم» الاستيطانية على «حكر» عقارات تملكها الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية. ويستمر صاحب الفندق الذي استأجره عام 1949 في دفع اجرته البالغة 200 الف شيكل (حوالي 57 الف دولار اميركي) في السنة وبحسب الدجاني فان الجمعية الاستيطانية تطالبه «بدفع نحو 10 مليون شيكل بدل اجرة العقار بأثر رجعي». ولم يتمكن الناطق باسم الكنيسة الأرثوذكسية من التعليق الفوري على الموضوع. واحتلت اسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. ويتبع الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية التي تعتبر الطائفة الرئيسة في الأراضي المقدسة، حوالى 200 مليون مسيحي حول العالم، ويقدر عدد المنتمين اليها في اسرائيل والأراضي الفلسطينية بنحو 90 الفاً.

وأثارت عملية البيع غضب الفلسطينيين الذي يعتبرون بيع اراضي القدس الشرقية وعقاراتها لليهود خيانة، ويخشون من شراء المستوطنين الاسرائيليين عقارات في القدس الشرقية. وأدى البيع الى ازاحة بطريرك الأرثوذكس حينذاك ايرينيوس الأول، الذي حل محله ثيوفيلوس الثالث.

وانقسم المسيحيون الأرثوذكس في فلسطين واسرائيل بين مؤيد ومعارض للبطريرك ثيوفيلوس الثالث الذي اتهمه البعض ببيع عقارات في مدن يافا وقيصارية والقدس وحيفا. وبحسب المحامي حنا، ستنتظر المحكمة 30 يوما حتى يقدم المستوطنون لائحة دفاع ضد قرار التجميد. ويضيف «تحسن موقفنا كثيرا وقرار التجميد سيجعل القضية اصعب على المستوطنين».

