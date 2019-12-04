عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: تواصلت الاحتجاجات والاضرابات في بغداد وعدد من المحافظات العراقية امس دون تسجيل حالات احتكاك او مصادمات مع قوات الشرطة العراقية. وقال شهود عيان وناشطون ان مدينة النجف جنوب بغداد شهدت حالة من الاستقرار الامني وتوقفت فيها المصادمات بين الشرطة والمحتجين وذلك بعد اعلان الشرطة حالة الطوارئ القصوى منذ ايام. واضاف شهود العيان ان قوات الشرطة قطعت الطرق المؤدية الى مرقد محمد باقر الحكيم الذي كان هدفا لمحتجين غاضبين ينوون اقتحامه بدعوى ان رفاقا لهم محتجزون في قبو فيه. واشاروا الى ان وفودا عشائرية واخرى من التيار الصدري وصلت المحافظة مساء الاثنين للتوسط بين المحتجين وحراس المرقد والوصول الى حلول ترضي الطرفين وتمنع اقتحام المرقد.

وفي الناصرية كبرى مدن محافظة ذي قار والتي كانت هي الاخرى محور احداث ساخنة نهاية الاسبوع الماضي شهدت المدينة استقرارا امنيا وانسيابية في حركة السير. وقال ضابط في شرطة المدينة انه رغم حالة الاستقرار الا ان جسري الزيتون والحضارات لا يزالان مغلقان حتى الان من قبل محتجين بيد ان الحركة في بقية الجسور والشوارع تمضي بانسيابية كبيرة. واكد ان الدوائر الحكومية والجامعات والمدارس لا تزال مغلقة استجابة لدعوات الاضراب العام.

وفي بقية المحافظات العراقية بما فيها بغداد فقد شهدت جميعا استمرارا لحالات الاعتصام في ساحات التظاهر فيما اغلقت عدد من المؤسسات الحكومية والجامعات ابوابها بسبب الاضراب. وعلى الصعيد السياسي مازال الجمود يخيم على مفاوضات تقديم مرشح جديد لرئيس الوزراء وسط اصرار شعبي على ان يكون المرشح مستقلا ومن خارج الاحزاب السياسية.

وقرر البرلمان العراقي تأجيل جلسته المقررة امس حتى اشعار آخر. وأرجعت رئاسة البرلمان تأجيل الجلسة المخصصة لمناقشة قانون الانتخابات والمفوضية المستقلة، الى اهمية القانونين، وحاجة اللجان المختصة لمزيد من النقاش.

وقال النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي في تصريح صحافي ان تحالفه سيمنع تقديم اسم اي مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء يأتي عن طريق المحاصصة ولا ترتضيه الجماهير المنتفضة والشعب العراقي. واكد ان تحالفه سيقف بقوة ضد المحاصصة ولن يسمح بالعودة اليها في اليات ترشيح رئيس الوزراء المقبل وذلك في اطار تصحيح المسار في العملية السياسية الذي طالب به الشعب. واندلعت الاحتجاجات الشعبية في العراق في الاول من اكتوبر الماضي ثم تجددت في 25 منه وهي متواصلة حتى الان وقد دفعت الحكومة العراقية الى تقديم استقالتها يوم الجمعة الماضي.

