عربيات ودوليات

واشنطن- «كونا»: دانت الولايات المتحدة الاستخدام «المروع والشنيع» للقوة ضد المتظاهرين في العراق مؤكدة انها «تراقب عن كثب» التطورات هناك. وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في تصريحات للصحافيين ليل الاثنين ان الشعب العراقي يدعو الى «اصلاح حقيقي وقادة جديرين بالثقة يضعون مصالح العراق الوطنية اولا». وشدد المسؤول الأميركي على ان «هذه المطالب تستحق المعالجة دون اللجوء الى العنف او القمع». وأضاف «بينما يدرس القادة العراقيون الخيارات خلال الأيام المقبلة لمعالجة الأزمة الحالية فانه يجب ان يكون الاعتبار الأول هو تلبية مطالب الشعب العراقي». وأكد ان «استخدام القوة المفرطة خلال عطلة نهاية الأسبوع في الناصرية كان مروعا وشنيعا» مضيفا «أننا ندعو حكومة العراق الى احترام حقوق الشعب العراقي ونحث الحكومة على التحقيق ومحاسبة اولئك الذين يحاولون اسكات المحتجين المسالمين بوحشية».

