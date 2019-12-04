عربيات ودوليات

القدس - الوكالات: كشف رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تفاصيل محادثة اجراها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تطرقت الى مساعيه الى ضم منطقة غور الأردن الى اسرائيل.

وفي سلسلة من التغريدات، كتب نتانياهو في حسابه عبر تويتر «تحدثت مع الرئيس ترامب فكانت هذه مكالمة مهمة جداً لأمن اسرائيل. تحدثنا عن ايران ولكن تحدثنا ايضا بشكل موسع عن الفرص التاريخية التي ستأتينا خلال الأشهر المقبلة، بما فيها غور الأردن بصفته الحدود الشرقية المعترف بها لدولة اسرائيل وحلف الدفاع مع الولايات المتحدة».

وفي سبتمبر الماضي غازل نتانياهو الناخبين الاسرائيليين بوعده بضم منطقة غور الأردن وشمالي البحر الميت الى السيادة الاسرائيلية، وهو ما اثار انتقادات عربية وغربية آنذاك.

وتشكل منطقة غور الأردن وشمالي البحر الميت نحو 30% من مساحة الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ يونيو 1967. وتمتد غور الأردن من بحيرة طبريا شمالا الى البحر الميت جنوباً.

وفي تغريدة تالية، قال نتانياهو «هذه هي اشياء استطعنا فقط ان نحلم فيها ولكن لدينا امكانية لتحقيقها. ولذا عرضت على بيني غانتز (زعيم حزب ازرق ابيض) - دعنا نحقق تلك الفرص التاريخية من خلال حكومة وحدة وطنية ستشكل الآن وفقا للصيغة التي اقترحتها».

