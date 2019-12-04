عربيات ودوليات

لندن – الوكالات: اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس أن انتقادات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ووصفه بأنه في حالة «موت دماغي»، مهينة وبغيضة. وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لـ «الناتو» ينس ستولتنبرغ قبيل القمة المرتقبة للحلف إن «حلف شمال الأطلسي يقوم بمهمة رائعة،» واصفا تصريحات ماكرون بأنها «بغيضة بدرجة كبيرة جدا بشكل أساسي بالنسبة للدول الـ28».

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانيول ماكرون قد صرح في وقت سابق أنه لم يعد هناك تنسيق بين أعضاء حلف شمال الأطلسي ووصف الحلف بأنه «ميت دماغيا»، الأمر الذي أثار استياء أعضاء بالناتو، حيث قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والأمين العام للناتو، إنهما لا يتفقان مع ماكرون في ما صرح به.

ومن المنتظر أن يجدد ترامب خلال قمة الناتو الدعوة إلى تقاسم الأعباء على نحو أفضل بين شركاء الولايات المتحدة داخل حلف الاطلسي.ورحب ترامب في تغريدة، بزيادة الإنفاق الدفاعي للعديد من الدول الأوروبية منذ توليه السلطة، وهي خطوة كانت بدأت في عهد سلفه الرئيس باراك أوباما.

ووصف ترامب استجابة تركيا إلى تصريحات أدلى بها ماكرون بأنها «مثيرة للاهتمام»، لافتا إلى أن واشنطن وأنقرة تجمعهما «علاقة جيدة جدا» في إطار الحلف. كما شدد على أن تركيا «لعبت دورا أساسيا في مكافحة داعش» لاسيما في عملية مقتل زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي.وتابع ترامب «تركيا ساعدتنا كثيرا في عملية القضاء على البغدادي، ولم يكن بوسع أنقرة القيام بأفضل ممّا فعلته».

ويعقد زعماء الدول الاعضاء في حلف شمال الاطلسي الـ29 اجتماع قمة في العاصمة البريطانية لندن اليوم للاحتفال بالذكرى الـ 70 لتأسيس الحلف.وقال الأمين العام للحلف ان القادة سيناقشون سبل تطوير قوات الحلف وامكانية ادخال الفضاء كمجال للقيام بعمليات مختلفة.كما سيناقش المشاركون سبل تحديث خطة عمل حلف «ناتو» ضد الارهاب وتقاسم الأعباء العادلة بالإضافة الى بحث تهديدات الصين وروسيا للدول الاعضاء في الحلف. وسيسبق الاجتماع حفل الاستقبال التقليدي الذي سترعاه الملكة اليزابيث في قصر «باكنغهام».

