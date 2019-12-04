عربيات ودوليات

بيروت – الوكالات: أفرجت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مساعدة عسكريّة للبنان بقيمة مئة مليون دولار كانت قد جمّدتها من دون إعطاء أيّ تفسير، وفق ما أفاد مصدر مطّلع. وقال مسؤول في الكونغرس طلب عدم كشف هوّيته إنّ مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض قد أفرج عن المساعدة.ولم تكشف إدارة ترامب السبب الذي دفعها إلى تجميد المساعدة العسكرية للبنان علما أنها تمارس ضغوطا على الحكومة اللبنانية لكي تنأى بنفسها من حزب الله القريب من إيران. من جهته قال مسؤول كبير في وزارة الخارجيّة الأميركيّة للصحافيين طالبًا عدم كشف اسمه إنّه «تمّ الإفراج عن الأموال».وأضاف «كانت هناك بعض الخلافات في ما يتعلّق بفعاليّة المساعدة الأميركيّة للقوّات المسلّحة اللبنانيّة».

وعلى الرغم من ذلك أشاد المسؤول بهذه «المؤسّسة» التي «تُدافع عن حدود لبنان» وتُعتبر «شريكًا ممتازًا للولايات المتّحدة في مكافحة الإرهاب».

وأشار إلى أنّ الجيش اللبناني أظهر مجدّدًا وبشكلٍ «مثير للإعجاب» صلابته عبر «حماية المتظاهرين من العنف» خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد ضدّ الطبقة السياسيّة. واستقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الذي ضمّت حكومته ثلاثة وزراء تابعين لحزب الله، قبل شهر على وقع احتجاجات غير مسبوقة، علمًا أنه لم يتّضح ما إذا كان قرار تجميد المساعدة أو الإفراج عنها مرتبطا بتشكيلة الحكومة اللبنانية أو بقراراتها.وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل قد أقر بتجميد المساعدة خلال إدلائه بإفادته تحت القسم أمام لجنة التحقيق الرامي لعزل ترامب.

على صعيد متصل أعلن الجيش اللبناني على «تويتر» امس إصابة عدد من العسكريين بجروح حين رشقهم معتصمون بالحجارة، أثناء قيام الجيش بفتح طريق الناعمة بعد أن أغلقه متظاهرون الاثنين. وقام عناصر الجيش بإطلاق النار في الهواء، بعدما قام أحد المعتصمين بإطلاق النار في اتجاه العسكريين.

الى ذلك أغلق محتجون شركة كهرباء «قاديشا» و»مصلحة المياه» و»سنترال الميناء» في طرابلس.

كما قطع المحتجون الطريق بشكل كامل عند «مستديرة العبدة» ما تسبب في شل حركة السير من عكار إلى المِنية وطرابلس شمال لبنان وسط استمرار الاحتجاجات بمناطقَ مختلفة من بيروت.

