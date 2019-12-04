عربيات ودوليات

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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه كان يتمنى منذ أكثر من 30 أو 40 سنة بالقضاء على مشكلة العشوائيات في مصر ، وأضاف «السيسي»، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات التنموية والقومية الجديدة بدمياط، أمس ، «القضاء على العشوائيات حلم حلمت وأنا صغير، وقلت لا يمكن الناس تبقى مرمية في الشوارع كدة، وجريت على حلمي وربنا مكنا لما بقيت في مكاني ده».

وأشاد السيسي، بما تم تحقيقه خلال السنوات القليلة الماضية، لتحسين الأوضاع الاقتصادية بمصر وقال إن الوضع الاقتصادي في عام 2016 كان كارثيًا، لكنه تحسن اليوم وسيتحسن أكثر ، مشددا على أهمية توعية الشباب في المدارس والجامعات والمساجد والكنائس، بخطورة التحركات الداخلية بالدول ، وقال السيسي، إن الدولة تبذل مجهودا كبيرا لكي تقنع الشعب المصري بما تفعله، متابعا: «الناس كلها بتقول هو مستعجل كده ليه، لكن كل ده علشان نعمل مناعة لشبابنا الصغير» وأشار إلى ضرورة توعية الشباب بأهمية تحقيق الاستقرار، مضيفا: «والله كل حاجة زي الفل، لكن أنا مش ببص لدلوقتي لكن لبكرة وبعده، طول ما في استقرار مفيش عودة للخلف مرة أخرى».

كما حذّر السيسي، من خطورة التحديات التي تواجهها بعض الدول من داخليا والتي تهدد بهدم بعض الدول، قائلًا: «مفيش تحدي خطر على مصر إلا من داخلها مضيفًا: «أرجوكم بصوا على المنطقة من حولكم وأضاف «عندما يتحرك الناس، بيكونوا قادرين على هدم بلادهم»، متابعًا: «مفيش حاجة عندي، ولا هستنى يبقى في، عشان كدة هفضل أكرر الكلام عشان يبقى عندنا مناعة ضد أي حد يحاول ياخدنا عشان نهد بلادنا، وعشان أبقى عملت اللي عليا قدام ربنا».

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح ، 10 مشروعات قومية وتنموية سياحية وخدمية جديدة، أثناء زيارته التي قام بها، لمحافظة دمياط، وهى مدينة دمياط للأثاث، ومركز التعليم المدني بدمياط الجديدة، وإسكان دار مصر، وعمارات سكنية بقرية دقهله بمركز الزرقا، وتطوير ورفع قدرة وكفاءة محطة كهرباء غرب دمياط، والمحطة متعددة الأغراض بالميناء، وفندق اللسان «شتيغن برغر» وتوسعات محطة مياه الشرب والصرف الصحي برأس البر.

وتعد مدينة دمياط للأثاث، أحد المشروعات القومية الكبرى ونقطة انطلاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبوابة الأثاث الدمياطي للوصول للعالمية، خاصة أنها أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط لتنمية قطاع الأثاث، أحد القطاعات الصناعية الواعدة في مصر، حيث يتمتع منتج الأثاث المصري وخاصة الدمياطي ذو الحرفة اليدوية العالية بسمعة عالمية جيدة، مما يؤدي إلي فتح مجالات جديدة لصادرات الأثاث الدمياطي على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي، والمدينة تعتبر قبلة الحياة لصناعة الأثاث «لتحولها من حرفة لصناعة» تعتمد علي التكنولوجيا الحديثة وتعتبر مدينة دمياط للأثاث، مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث، وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة، وصناعات مغذية ومكملة لها، كما تشمل منطقة تجارية وتسويقية ومركزا تكنولوجيا.

وتقام المدينة على مساحة 331 فدانا، ويضم 54 هنجرا بإجمالي 1348 ورشة، وتم توفير كل الخدمات للتيسير على الصناع الحاجزين بالورش بالمدينة، وتوفير فرص تدريبية لهم على استخدام أحدث النظم التكنولوجية في هذه الصناعة، أيضا تعاقدت شركة مدينة دمياط للأثاث منذ أسبوعين، مع شركة مصرية لتصميم موقع الكتروني لبيع منتجات المدينة إلكترونيا، وشحنها إلى كافة أنحاء العالم، على أن يتم بدء العمل من خلاله منتصف العام المقبل، واستعانت الشركة بمصورين محترفين لالتقاط صور مميزة لمنتجات المصانع والورش ورفعها على الموقع الإلكتروني، وشحنها لأي مكان في العالم، حيث إن الشركة تستهدف، تطوير منتجات المصانع والورش من حيث الجودة الجيدة الثابتة والسعر، بجانب تحديث التصميمات لتكون المنتجات قادرة على المنافسة عالميًا، وتتفاوض الشركة مع جهات إيطالية حكومية وقطاع خاص، لإنشاء مدرسة لتصميم الأثاث بمدينة دمياط للأثاث على مساحة 5 آلاف متر مربع وباستثمارات تتراوح بين 250 إلى 300 مليون جنيه.

