الاخيرة

غيب الموت امس الثلاثاء، المطرب الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم عن عمر يناهز 62 عاماً. ولفظ الفنان المصري أنفاسه الأخيرة صباح امس في مستشفى المعادي العسكري حيث تدهورت حالته الصحية فجأة، وتم ادخاله غرفة الانعاش لاسعافه الا أن حالته تدهورت سريعا وتوقفت عضلة القلب وتوفي..

وقال طارق مرتضى المستشار الاعلامي لنقابة الموسيقيين ان هاني شاكر نقيب الموسيقيين تابع حالة الفنان الراحل منذ لحظة وصوله للمستشفى فجر أمس وحتى وفاته وتابع تطورات حالته مع أبنائه.

وأضاف أن النقيب وجه حمادة أبو اليزيد وكيل أول النقابة وعقب تأكده من نبأ الوفاة بالتدخل سريعا لانهاء اجراءات الدفن، وتشييع الجثمان، مؤكدا أن الجنازة أقيمت عصر أمس من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

وفي أكتوبر الماضي نقل شعبان عبد الرحيم لمستشفى المعادي العسكري حيث كان يعاني من كسر في الحوض والساق وعظام القدم، أدى ذلك الى جلوسه على كرسي متحرك، وهو ما جعله يظهر في مهرجان الرياض الأخير قعيدا.

وكشف مصدر بالمستشفى أن شعبان وصل الى المستشفى قبل شهرين، وهو يعاني من كسر بعظام القدم والساق والحوض عقب سقوطه على الأرض بمنزله، الا أن حالته تحسنت وغادر المستشفى جالسا على كرسي متحرك، ثم عاد فجر أمس بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة الا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة. ولد شعبان عبد الرحيم في حي الشرابية في القاهرة في العام 1957 باسم «قاسم» واختارت أسرته له اسم شعبان لكونه ولد في شهر شعبان وكان يعمل بكي الملابس ويغني في الأفراح الشعبية بالمنطقة. بدأ اسم شعبان في الظهور عقب أن أنتج له أحد منتجي شرائط الكاسيت عدة أغان شعبية لاقت تفاعلا كبيرا، الأمر الذي أدى لاهتمام شبكات ووسائل اعلام عالمية به، ثم لمع بقوه بعد أغنيته الشهيرة أحمد حلمي اتجوز عايدة وزادت شهرته بعد أغنية أنا بأكره اسرائيل وكتبت عنه وكالات أنباء عالمية ثم انتشر بقوة بعد أغنية «هابطل السجاير».

