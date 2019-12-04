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حدد العلماء «دائرتين» في الدماغ يتم تنشيطهما في الأشخاص الذين لديهم أفكار انتحارية، ما يثير الآمال في اكتشاف هؤلاء المعرضين لخطر كبير بازهاق أرواحهم.

ويعد الانتحار أحد أكبر قاتل في العالم، كما أن عدد الرجال الذين قضوا نحبهم يمثل ثلاثة أضعاف عدد النساء اللائي يقدمن على الانتحار. وحدد العلماء شبكتين دماغيتين مهمتين، تنطوي الأولى على مناطق الدماغ الأمامية المعروفة باسم القشرة الأمام جبهية وقشرة الفص الجبهي البطني، والتي تساعد على تنظيم العاطفة، وتؤدي التعديلات في هذه الشبكة الى أفكار سلبية مفرطة. أما الشبكة الثانية، فهي القشرة الأمامية الجبهية الظهرية ونظام التلفيف الأمامي السفلي، وهي المسؤولة عن صنع القرار والتحكم في السلوك، وقد تؤثر التعديلات في هذه الشبكة على محاولة الانتحار. ويمكن أن تؤدي التغييرات في كلتا الشبكتين الى دفع الناس نحو التفكير سلباً وشلّ الأفكار الايجابية، ما يجعل الشخص أكثر عرضة للانتحار. وقالت البروفيسورة هيلاري بلومبرغ، من كلية الطب بجامعة ييل بالولايات المتحدة: «توفر الدراسة دليلاً لدعم مستقبل يبعث على الأمل، حيث سنجد طرقاً جديدة ومحسنة للحد من خطر الانتحار». وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. وقالت المؤلفة المشاركة في الدراسة، د. ليان شيمال، من جامعة ملبورن في أستراليا: «اذا استطعنا ايجاد طريقة لتحديد هؤلاء الشباب الأكثر عرضة للخطر، فستكون لدينا فرصة للتدخل ومساعدتهم».

