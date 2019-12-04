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قال خبراء في الانترنت، ان عمل الهاتف الذكي ببطء شديد قد يدل على وقوعه «ضحية» للقراصنة والمتسللين. ويمكن أن يشير الأداء الضعيف الى تعرض الهاتف لفيروسات، تسمح للمحتالين بالوصول الى البيانات المصرفية. وكُشف عن الخلل عبر مقابلات حصرية أجراها خبراء الأمن مع صحيفة «ذي صن» البريطانية، حيث تحدثوا عن البرمجيات الخبيثة، وهو نوع من البرامج المصممة بشكل متعمد لاتلاف جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.

وقال خبير الأمن في لندن، جافاد مالك: «بالنسبة للهواتف المحمولة، لا توجد وسيلة سهلة للمستخدم العادي لاكتشاف البرامج الضارة. ويمكن أن تشمل العلامات: عمل الهاتف ببطء أو نفاد البطارية بسرعة، أو ظهور الاعلانات غير المتوقعة».

وأوضح جافاد الخبير في «KnowBe4»، الذي يقدم دورات تدريبية في مجال الأمن السيبراني، أن تعرض الأجهزة للبرمجيات الخبيثة، يتطلب اتخاذ اجراءات جذرية لاصلاحها، بما في ذلك اعادة تشغيل الهاتف من نقطة الصفر. وتعد البرمجيات الخبيثة طريقة شائعة يقوم من خلالها القراصنة بجني الأموال بطرق غير شرعية. ويمكن تحميلها على الهاتف الذكي عند النقر على رابط خبيث، في بريد الكتروني احتيالي.

ويمكن أن تتسلل البرامج الضارة الى الهاتف من خلال طرح تطبيق شرعي على متاجر «جوجل بلاي»، أو «أبل». وبمجرد اصابة الهاتف، يمكن للقراصنة مراقبة نشاط المستخدم لسرقة التفاصيل المصرفية الخاصة، أو تحديد النصوص والصور ومقاطع الفيديو التي يرغبون باستغلالها لابتزاز المستخدمين.

ولتفادي تثبيت البرامج الضارة على الهاتف، تجنب النقر على الروابط المشبوهة في رسائل البريد الالكتروني وصفحات الويب.

