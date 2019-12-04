الاخيرة

ينتشر في بساتين يملكها بيتر سبايك «68 عاماً» نوعان من ثمار البرتقال، واحد باللون البرتقالي والثاني أخضر يتعذر بيعه. وشهد هذا المزارع في فلوريدا انتشار بكتيريا هوانجلونجبينج «مرض التنين الأصفر بالصينية» المعروف عالمياً في القطاع تحت اسم «اتش أل بي» ومصدره الصين. وقد سجل وجود هذا المرض للمرة الأولى في فلوريدا عام 2005 وراح ينتشر في البساتين منذ ذلك الحين. وتتسبب هذه البكتيريا بأحد أكثر الأمراض فتكاً بالحمضيات التي تسمى «جرينيج» (اخضرار) اذ تشحب الأوراق فيما لا تنضج الفاكهة على الشجرة بل تبقى خضراء قبل أن تسقط. وتنقل البكتيريا حشرة صغيرة تحمل اسم «حمطوط الحمضيات». وسيكون انتاج البرتقال في فلوريدا هذا الموسم أقل بنسبة 80% عما كان عليه في 2003-2004. ويستمر الموسم من نوفمبر الى أبريل وفقاً للأنواع. وأكثر الأنواع تضرراً بين الحمضيات هي الليمون الهندي. ويقول المزارع بيتر سبايك الذي تزرع عائلته الحمضيات منذ ثلاثة أجيال: «فقدنا مصانع عصير ووظائف ومصانع توضيب». ويضيف: «لم نجد بعد طريقة لتحصين الأشجار من هذه البكتيريا». وعموماً لم يشأ مزارعو فلوريدا انتزاع الأشجار المصابة ما أدى الى انتقال البكتيريا الى 90% من البساتين في حين أن 19% من بساتين البرازيل معنية بها فيما أوروبا بمنأى عن هذه الظاهرة. ولم تثبت علاجات الرش التي استخدمت في فلوريدا فعاليتها. وتفيد صحيفة «واشنطن بوست» أن 5 آلاف من أصل 7 آلاف مزارع كانوا ينشطون في هذا المجال العام 2004، انسحبوا منه الآن. ويقترح مختبر أبحاث مكرس للحمضيات في فلوريدا على المزارعين حلاً فعالاً لكنه مكلف يقوم على تغطية الأشجار بشباك ضخمة تمنع وصول الحشرة الحاملة لبكتيريا «اتش أل بي».