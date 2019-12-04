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أعلن علماء هولنديون وصينيون عن بدء تشغيل أول تلسكوب فضائي راديوي من الجانب المظلم لسطح القمر، بعد نحو عام من ارساله ضمن مهمة «تشانج آه 4» الصينية، وذلك بهدف كشف أسرار نشأة الكون. ويعرف التلسكوب باسم: «المستكشف الهولندي - الصيني ذو التردد المنخفض (NCLE)»، وسيعمل على التقاط الاشارات الراديوية الضعيفة من فترة ما بعد «الانفجار العظيم»، وهي النظرية السائدة حول نشأة الكون، قبل 13.8 مليار سنة. وقال هينو فالك، من جامعة رادبود نايميخن الهولندية، المشرف على ادارة التلسكوب: «وضعنا التلسكوب على الجانب المظلم للقمر لأن الغلاف الجوي يحجب الموجات الراديوية الضعيفة وبالتالي يصعب على التلسكوبات الأرضية اكتشافها».

