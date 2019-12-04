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تنظيف الأسنان يقلل من الأزمات القلبية


خلصت دراسة الى أن تنظيف الأسنان 3 مرات يومياً يمكن أن يقلل من فرصة الاصابة بأزمة قلبية بنسبة أكثر من 10%. وربط الباحثون بين تنظيف الأسنان والأزمة القلبية والرجفان الأذيني، وهي حالة تسبب عدم انتظام ضربات القلب. وتوصلت الدراسة الى أن تنظيف الأسنان بصورة متكررة يحد من البكتيريا الموجودة بين الأسنان واللثة، ما يمنعها من الدخول الى مجرى الدم.
وكانت دراسات أخرى أشارت الى أن سوء نظافة الفم يؤدي الى وجود بكتيريا في الدم، ما يسبب التهاباً في الجسم، وهذا يزيد من خطورة زيادة ضربات القلب والاصابة بأزمة قلبية.


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