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حفلات موسيقية في عيد ميلاد بيتهوفن


تنظم فيينا عدداً من المعارض والحفلات الموسيقية العام المقبل بمناسبة الذكرى الـ 250 لميلاد الموسيقي الألماني العالمي الراحل لودفيج فان بيتهوفن، الذي عاش معظم حياته في العاصمة النمساوية. وفي متحف تاريخ الفن في فيينا، يقدم عرض «بيتهوفن يتحرك» فناً مرئياً تم تصميمه للثناء على موسيقى بيتهوفن وشخصيته. كما سيتم تقديم العديد من العروض لأعمال بيتهوفن على مسارح في فيينا. ومن بين الفعاليات الأخرى، تقدم فرقة «فيينا فيلهارمونيك» الموسيقية الكلاسيكية أمسيات موسيقية في دار الأوبرا حتى منتصف يونيو 2020. ولد لودفيج فان بيتهوفن في أواخر عام 1770 في مدينة بون في ألمانيا. وانتقل الى فيينا في عام 1792 وعاش هناك حتى وفاته في عام 1827.


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