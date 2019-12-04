الأزمنة و الأمكنة

من الناس من لا يغيب عن ذكرنا مهما طالت بنا الأيام ومهما امتد الزمن بيننا وبينهم. وهؤلاء هم الذين نشأنا بينهم، وعاشرناهم، وقامت معرفتنا بهم منذ الصغر. ومن الواضح أن علاقة من هذا النوع لا يمكن تجاوزها أو حتى نسيانها. ومن المهم أن نعرف أن علاقة من هذا النوع لا يمكن أن تنقطع في يوم من الأيام، فهي كما يقال علاقة عمر وهي التي تربط أبناء المجتمع الواحد ببعضهم والمجتمع الكويتي واحد من المجتمعات التي تتميز بالعلاقات الطيبة بين أفرادها، وتقل فيها الخلافات، ويكثر الوفاق، وتطيب الأنفس كلها في جميع الأوقات. ذلك لأن المجتمعات التي نتحدث عنها إنما هي مُتَّصِلَةٌ ببعضها.

وإذا كان من المعروف أن الوحدة الاجتماعية الأولى هي الأسرة التي هي أهل الإنسان، فإن الوحدة الأكبر منها هي: الفريج الذي تكاد تضيع معالمه الآن. والواقع أن كل فريج يتكون من عدة أسر، ولكنها على الرغم من تعددها متآلفة، يجمع بينها الجوار ويربطها ببعضها في بعض الأحيان النسب أو القُربى، ولذا نراهم يتكاتفون ويعاون بعضهم بعضاً، وإذا نظرنا إلى مجموعة الفرجان القديمة وجدناها - دائماً - متآلفة، لأنها تشمل المجتمع الكويتي الواحد، وتتكون من أبناء الكويت لا فرق في هذه الفرجان بين كويتي وآخر ولا تفرق بينهم أمور الدنيا ومشكلاتها مهما كانت، فالكبار لهم لقاءاتهم وصلاتهم القائمة على الود والوفاء، والصغار لهم اللعب المشترك في الفريج، ولهم الدراسة المشتركة في المدرسة، وتجمع بينهم صداقات تشبه الأخوَّة وهم وقد رأوا أهلهم على صلة طيبة ببعضهم، فإنهم أبوا أن يخرجوا عن هذا النطاق الذي يفرضه الفريج الواحد:

وأنا في يومي هذا أعيش على ذكرى فريجنا القديم الذي نشأت فيه. في ذهني الآن أهله كباراً وصغاراً، وفي بالي المساكن التي يتكون منها، والمسجد والمدرسة التي كنا ندرس فيها عند المرحوم عبدالعزيز ناصر العنجري.

وقد أثار هذه الذكريات اليوم حادث أَلَمَّ بي عندما جاءني خبر ينبئ بوفاة أحد أبناء فريجنا الأعزاء، لقد كان خبراً يؤذن بوفاة المرحوم ناصر محمد الساير. وقد عم الحزن الذي أصابني كل من يعرف هذا الرجل الفاضل. وإذا كان الجميع يألم لفراقه بصفته رجلاً من أبناء الكويت المخلصين الذين لا يجدون بدلاً عن دعم أنشطتها ومحبة أبنائها، فإنني أضيف إلى كل ذلك سبباً آخر يضيف لي هماً إضافياً. فقد انثالت على صور من الماضي كانت كلها تتعلق بالفريج وأهله وبالفقيد بخاصة.

تذكرت أقراني ونحن نمارس ألعابنا البريئة بين منازلنا المتقاربة، وتذكرت فقيدنا هذا الذي فَقَدْنَاهُ الآن، كما فقده أبناء البلاد كلها. كنا ونحن صغار نراه حين يأتي وحين يذهب يتميز بالأناقة، وحسن المظهر، وبالهدوء، إضافة إلى غَضِّ النظر، وعدم التدخل في أمور غيره من الناس، ولذلك أَحْبَبْنَاهُ -دون أن يكون بيننا وبينه كلام- على الرغم من فارق السن بيننا وبينه آنذاك.

كنا نراه شاباً مستقيماً يؤدي عمل أسرته، ويساند أخاه المرحوم بدر محمد الناصر الساير، يجلس أحياناً في مكتبهم التجاري في سوق التجار، كما يجلس في أحيان أخرى في ديوانيتهم الملاصقة لمنزلهم، فيستقبل مع أخيه ضيوفهما من كل مكان.

كان أبومبارك من ألطف الناس وأطيبهم لم نسمع منه ألفاظاً نابية، ولم نره يصرخ في وجه أحد، ولم يُعامل غيره بغير الحسنى.

كانت هذه الأسرة الطيبة تسكن في الفريج الذي كنا نعيش فيه، وكان ذلك منذ زمن طويل، ولكي نقدم الدليل على ذلك، فإننا نذكر أن جدهم ناصر ساير الشحنان كان قد أسهم بجهده وماله بالتعاون مع رجال الفريج في بناء مسجد الساير الشرقي القائم حتى يومنا هذا دليلاً على تلك المساكن، وهو الآن بالقرب من قصر العدل.

وكان البناء في سنة 1311هـ، وهي توافق السنة الميلادية 1893م، وكانت المساهمات الأهلية متنوعة، فمنها المال السائل، ومنها بعض ما يحتاجه البناء من مواد إنشائية، وكان المرحوم ناصر الساير (الجد) مشاركاً في التبرع، وفي بذل الجهد في الإشراف على العمل.

***

مرت بنا الأيام حثيثة بحكم طبيعتها التي لم تتغير، وقديماً قالوا: الفلك دوَّار. وزال الفريج الذي كان يجمعنا، فتشتت أبناؤه بين المناطق المستجدة، وصار كل واحد منا بعيداً عن الآخر. ولكن المرحوم ناصر محمد الساير لم يبتعد عنَّا فقد كنا نراه مرة في كل أسبوع على الأقل، وذلك في وقت صلاة الجمعة في المسجد الذي أنشأه واحد من أبناء الفريج، واختار له ضاحية عبدالله السالم، وكان بناؤه في سنة 1391هـ التي توافق سنة 1971م، وكان هذا الفاضل هو المرحوم عبدالمحسن محمد المطير، ومن الصدف الجميلة أن كثيرين من أبناء فريجنا، وأبنائهم يُصَلُّون فيه صلاة الجمعة في شبه التزام، وكان صاحبنا من بينهم نراه بيننا في المسجد، وما أن يقبل من موضع صلاته حتى نتقدم إليه بالتحية، فيلقانا مُتهلَّلَ الوجه باسماً سعيداً بلقيانا نحن أبناء الزمن الماضي الجميل، كان الرجل كما عهدناه من قبل لم يتغير منه شيء، لا في هيئته، ولا في طباعه.

إنه ناصر محمد الساير.

***

ولد أبو مبارك في سنة 1929م، وعندما وصل إلى السن التي يستطيع عندها أن يبدأ الدراسة، انتظم في مدرسة محمد ناصر العنجري الأهلية، وهي قريبة من مسكن أهله، ثم انتقل منها بعد تحصيل مناسب، متجهاً إلى التعليم النظامي، فالتحق بالمدرسة المباركية، ثم المدرسة الأحمدية، وانتهى بعدهما إلى المدرسة القبلية، ثم قضى مدة من الزمن في دراسة اللغة الإنجليزية، التي عرف أن الأعمال المقبلة في الكويت تحتاجها ولا تتم إلا بها، وكان حدسه صادقاً، أما دراسته لَهَا فكانت على يدي رجلين تخصصا بتدريس الراغبين بمعرفة هذه اللغة، فكانا يُقدِّمانِ دروساً خاصة لمن يرغب في إتقان هذه اللغة.

وعند هذه المرحلة، كان شقيقة المرحوم بدر محمد الساير، يقيم في البحرين منشغلاً بالتجارة فلحق بِهِ ناصر، وابتدأ الدراسة من جديد هناك، وقد جرى ذلك في مدرسة الهداية الخليفية، التي أمضى فيها سنتين دراسيتين تفرغ بعدهما للعمل مع أخيه، بادئاً باكتساب الخبرات التي سوف تفيده في حياته المقبلة، وفي سائر الأعمال التي سوف يقوم بها، فكان ذلك عن طريق الاتصال بالتجار هناك في البحرين، واقتناص الفرص لكسب الخبرات التي أفادته عندما تفرغ للعمل.

وبذلك دخل إلى ميدان التجارة، وقد أعدَّ نفسه إعداداً جيداً بالدراسة والاتصال بذوي الخبرة، والإلمام بكل ما تطلبه الأسواق من سلع، وكانت بَدَايَاتُهُ هناك مع أخيه.

وانفتح له باب العمل التجاري، فصار لا يكتفي بسوق البحرين، على الرغم من أنه كان -وقتذاك- سوقاً واسعاً ونشيطاً، يزداد حجم العمل فيه يوماً بعد يوم، وتحقيقاً لهذه الرغبة، بل هذا الطموح في نفس هذا الشاب، فقد استقل الباخرة إلى الهند التي كانت مصدراً مهماً للبضائع التي تأتي إلى دول الخليج العربي. وهناك صار يستكشفُ أسرار أسواق هذا البلد الكبير، ويجلب البضائع من هناك إلى الكويت مختاراً ما يناسب أسواقها.

وقد بدأ العمل بهدوء على الطريقة التي وصفناها له من قبل، حتى استطاع أن يكتسب خبرة واسعة وأن يُكوِّن قاعدة تجارية مهمة، واستطاع - أيضاً - أن يكوّن لنفسه اتصالاً تجارياً مهماً مع الهند، ثم مع أوروبا بعد ذلك.

ولقد كان مهتماً بقراءة الصحف التي تورد أخبار التجارة وتعلن عن كل ما يستجد من مصنوعات ومكتشفات، كما تُقدِّمُ معلوماتٍ لكل قرائها، بحيث تفيدهم في عدة مجالات، وكان يبحث في الوقت نفسه، بل ويتابع ذلك دائماً، آملاً أن يجد الشيء الملائم لسوق الكويت، والمفيد للمستهلكين فيها. لقد كان همّه البحث عن ما يحتاج إليه المواطنون، وإن كان لم يصل بعد إلى أسواق البلاد.

فكانت الأمور التي تسير عليها والبضائع التي يبحث عنها مختلفة عن واقع سوق الكويت، إذ كان يَتَطَلَّع إلى كل جديد. وكانت مستورداته من النوع الذي يلفت الأنظار فيقبل عليه المستهلكون إقبالاً شديداً وسريعاً، وكان هو الأول في جلبها إلى هؤلاء المواطنين، وتوزيعها على أسواق الكويت مما يسد حاجات الناس ويُلَبِّي رغباتهم.

ثم برز في عدة أنواع من التجارات منها تجارة السيارات، ومنها تجارة المواد الغذائية، والمواد الإلكترونية والكهربائية، وقد نجح في كل ذلك، لأنه كان دقيقاً في اخْتيَاراتِهِ، وفي طريقة تسويقه للبضائع التي يستوردها.

ويكفينا للدلالة على نشاطه وطموحه أنه غادر وطنه إلى اليابان في سبيل تجارة السيارات في وقت مبكر، ذلك أن رحلته الأولى إليها كانت في سنة 1956م، وكان الطريق إلى هنا يستغرق ثمان وأربعين ساعة، وقد استفاد من هذه الرحلة، وتمكن خلالها من تحقيق هدفه فيما يتعلق بالسيارات، وبقي منذ ذلك الوقت نشيطاً في سوقها بالكويت، ولا تزال المؤسسة التي أنشأها تشهد بكل ذلك: نشاطاً وخبرة، وحسن أداء. وقد أضاف مما اكتسبه من اليابان من بعض السلع المهمة، فقد حصل على وكالات مهمة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وخاض سوقها في الكويت بنجاح.

***

وكان ناصر محمد الساير حريصاً على أن يشارك أبناء الوطن في أنشطتهم المختلفة، فما كان بعيداً عن ذلك، فهو يضع عينيه دائماً على الشباب، ويرى ما يقومون به من أعمال تدل على تطلعهم إلى حياة أفضل، فلا يترك فرصة دون أن يشاركهم فيما هم فيه، ومن أجل ذلك فقد كان عضواً في نادي المعلمين الذي نشأ قبل إلغاء الاتفاق التعاقدي الذي كان قائماً بين الكويت وبريطانيا.

وكانت لهذا النادي أهمية كبرى في البلاد.

***

أما ناصر الساير؛ فكانت له أفكار نَيِّرَةٌ تَصُبُّ في مصلحة بلاده، وتتصل -أيضاً- بمصلحة بلدان العرب الأخرى، وإضافة إلى ذلك؛ فإنه كان دائم البحث عن كل جديد، وكان أهم ما تراه طرقنا هذه السيارات المتعددة الأشكال والأحجام التي فتح لها باب سوق الكويت، فصارت من الملامح المهمة في حياتنا.

ومع ذلك فإنه أسس ما يقرب من ست عشرة شركة متنوعة الأغراض، منها الصناعي، ومنها التجاري، ومنها الاستثماري، وكان عملها من أنجح الأعمال حتى لقد صارت قُدْوَةً للنجاح.

ونحن إذا أمعنا النظر في القائمة التي تضم هذه الشركات، فإننا سوف نجد أن أَعْمالهَا متنوعة غاية التَّنَوُّع، ففي غير المجالات التي ذكرناها سابقاً، هناك أمور يعجب المرء حين يراها من عمل رجل واحد، وإنه ليتساءل: كيف يكون لرجل واحد مثل هذا النشاط، وَأَنَّى له أن ينجز كل هذا الإنجاز، مع التنوع الشديد اللافت للأنظار.

فنحن نرى مثلاً:

? مصنع الساير للمرطبات.

? مصنع الكويت لعلف الحيوان.

? شركة القافلة للنقل.

? مؤسسة الساير للملاحة.

وهذه نماذج فقط يضاف إليها عملان مهمان في دبي.

ولعل من المهم هنا أن نشير إلى أنه كان:

- رئيس مجلس شركة دار الاستثمار.

- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الكويتية لصناعة وتجارة مواد الإنشاء والبناء.

وغير هَذَين من المراكز المهمة، التي تولى العمل بها، فكان دائم النجاح بسبب خبرته وإخلاصه.

***

وهذه مرحلة أخرى من مراحل حياة المرحوم ناصر الساير، ذلك أنَّه بعد أن قام بعدد كبير من الأعمال التي أشرنا إلى نماذج لها فيما سلف مِنْ مقالنا هذا، فإنه عاد في سنة 1971م إلى النشاط العام، فقرر أن يُرَشِّحَ نفسه لعضوية مجلس الأمة الكويتي.

وقد حقق مراده، وفاز بالعضوية التي كان ينشدها، وبدأ عمله البرلماني بعد ذلك ضمن الفصل التشريعي الثالث للمجلس.

ومنذ شارك في الاعمال المترتبة على عضويته وهو يبدي نشاطاً واضحاً يلفت النظر، ويدل على الإخلاص الوطني، فهو يقوم بتقديم الأسئلة والمقترحات، ويعمل عضواً في أكثر من لجنة يعقدها المجلس. ولكنه يبتعد دائماً عن المهاترات والخروج على النظام الذي تحدده اللائحة.

ومن ينظر إلى مجمل إنتاجه ضمن الوثائق المحفوظة لدى مجلس الأمة، فسوف يعجب لكثرة عمله، وجدِّيته وخصب أفكاره، وجميل تطلعاته.

وسوف نُقَدِّمُ هنا نماذج لِبَعْضِ هذه الأعمال التي أشرنا إليها، وقدمها عضو مجلس الأمة ناصر محمد الساير لكي يطلع كل من يقرؤها على مستوى جهوده التي بذلها أثناء عضويته آنذاك.

وهذا الذي نذكره كما يلي:

من المعروف أن عضو مجلس الأمة متاح له أن يتقدم أثناء الجلسة العامة طالباً المشاركة في نقاش الموضوعات المطروحة، وهذا ما كان يقوم به أبومبارك، وما هو جارٍ في كل جلسات المجلس، من قبل كافة أعضائه.

وفيما يتعلق بوضعه بصفته نائباً، فإننا لو أردنا أن نذكر كل ما قام به من مشاركات، وما قدمه من حوارات في الجلسة العامة أو مداخلات في جلسات اللجان التي جرت العادة على أن تكون سرية لا تعلن إلا محاضرها، فإن الأمر سوف يقتضي منا وقتاً طويلاً، ولكننا سوف نقوم بغير ذلك، وبحسب ما يلي:

هذه هي النماذج التي نرى عرضها له باعتباره عضواً في مجلس الأمة، وهي منوعة، ثم إنها موزعة يحسب أغراضها كما يلي:

أولاً: الاقتراحات:

? بتاريخ 5/2/1972م، قَدَّمَ اقتراحاً برغبة طالباً فيه أن يصدر مجلس الأمة قراراً بضرورة ربط كلمة الخليج - دائماً - بكلمة العربي، وأن يكون العمل على ذلك ملازماً لكل الجهات بما في ذلك الجهات الحكومية والإعلامية.

? وبتاريخ 5/6/1972م، قدّم اقتراحاً برغبة آخر؛ بشأن حالات منع السفر من البلاد، وأكد ضرورة وضع أسماء الممنوعين منه كاملة عند كل مركز مغادرة حتى لا يقع التباس في الأسماء، فيتضرر بعض المغادرين.

? وفي 5/2/1972م، قدّم اقتراحاً برغبة إلى مجلس الأمة طالباً منه أن يصدر طلباً إلى الحكومة بشأن ضرورة أن تقوم المخافر في المناطق المختلفة بكافة الإجراءات المتعلقة بالإقامة وجوازات السفر.

وهذا الاقتراح مطبق الآن، ولكن بطريقة مختلفة وذلك بإنشاء مراكز خدمة المواطنين المنتشرة في البلاد. وكان له الفضل في الإشارة إلى ضرورة إنشائها.

? وفي تاريخ 11/4/1972م، قدّم اقتراحاً يقول فيه: «لما كانت الكويت بلداً إسلامياً تدين بالدين الإسلامي الحنيف، وهو دين الدولة والشعب، اقترح أن يُصْدِرَ مجلسكم الموقر قراراً بمنع استيراد لحم الخنزير، وتداوله في الأسواق».

? وفي ضمن الاقتراحات المشتركة مع زملائه، قدم مع تسعة آخرين من الأعضاء اقتراحاً يُلزم الحكومة بحساب أيام الجمع والأعياد على أنها أيام عمل بالنسبة للعمال غير الكويتيين.

وليس ما قدمناه إلا شيئاً يسيراً مما أثاره في فترة عضويته، وقد اختلطت فيه الأسئلة بالمقترحات لأن الموضوعات المثارة متشابكة، والأهداف واحدة.

ثانياً: قوانين مقترحة:

وهي الأخرى متعددة منها ما تم تقديمه في 3/1/1973م، وهو مقترح قدّمه أربعة أعضاء منهم ناصر محمد الساير.

وكان الاقتراح يدعو أعضاء مجلس الأمة إلى إصدار قانون باعتماد كُلِّي للغة العربية في الكويت، وعدم استعمال غيرها من اللغات.

وقد جاء في مقدمة مشروع القانون:

«يحضر في جميع أنحاء الكويت استعمال أي لغة غير اللغة العربية في الإعلانات والعقود والاتفاقيات والمخططات والمراسلات ولا يكون استعمالها إلا بالأحرف العربية دون إضافة أي أحرف أجنبية لها.

ويحظر كذلك استعمال الأسماء التجارية غير العربية في جميع المنشآت والمرافق العامة في دولة الكويت.

ويشترط في جميع المحلات التجارية أن يكون جميع العاملين والذين لهم اتصال بالجمهور ممَّنْ يجيدون اللغة العربية».

ومن هنا يبدو لنا أن أبا مبارك قد قام بعدة مبادرات لدعم استعمال اللغة العربية الفصحى في البلاد، عن طريق الاقتراح الفردي والجماعي، أو عن طريق تقديم مشروع قانون كهذا.

ثالثاً: الأسئلة:

وكان عضو مجلس الأمة ناصر الساير مهتماً بكل جوانب الحياة الكويتية، وحريصاً على أن يقوم بواجبه النيبابي تجاه وطنه على خير وجه، وقد لاحظنا قيامه من أجل ذلك بتقديم الاقتراحات والقوانين ومشاركة زملائه في بعض ما قدم، وهنا نريد أن نشير إلى بعض الأسئلة التي صدرت منه إلى الوزارات المختلفة بواسطة مجلس الأمة.

ومن ذلك:

1- سؤال قدّمه في 6/1/1971م، عن أعداد الطلاب الكويتيين الناجحين في امتحان الثانوية العامة، وذلك بمختلف فروعها، خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة، وما هو عدد المقبولين منهم في جامعة الكويت، ثم ما هو عدد المرسل من نفس هذه الدفعات إلى الدراسة في الخارج.

2- سؤال في 28/1/1973م عن أعداد الأطباء العاملين في مستشفيات ومستوصفات الكويت. وعدد الكويتيين منهم. إضافة إلى طلب بيان بعدد الممرضين، وتكلفة كل طبيب وعدد المستشفيات وأسرَّتها في البلاد. وعدد الحالات المرضية التي أُرسلت للعلاج في الخارج.

وبمجرد النظر إلى هذا السؤال الذي يتفرع إلى عدة أسئلة، فإننا ندرك هدف السائل، إذ يبدو أنه لم يتقدم بسؤاله إلا بعد بحث ودراسة للأمور المحيطة بموضوعه، وأنه يُعدُّ نفسه لتقديم عدد من الاقتراحات بشأن الحال الصحية في البلاد.

3- نضيف إلى ما تقدّم سؤالاً موجهاً إلى وزارة البريد والبرق والهاتف (وزارة المواصلات حالياً)، يسأل فيه عن الديون المستحقة لهذه الوزارة على المواطنين نظير خدماتها لهم.

وهناك أسئلة أخرى تتناول مختلف جوانب الحياة في ا لكويت، وتدل على اهتمام العضو ناصر محمد الساير الشامل بكثير من القضايا التي هي موضع تساؤلات الناس. وبذا فهو يتلمس الطرق الكفيلة بتحقيق رغبات المواطنين في كل ذلك الذي قدمه من أسئلة أو مشروعات قوانين أو اقتراحات. بل لقد كان يحصر عمله وكافة جهوده تحت قبة المجلس لا يتجه إلى الوزارات من أجل وساطات أو تدخلات. بل كان خلال عضويته مثالاً للبرلماني المقدر للرسالة التي كلفه بها ناخبوه.

***

وبعد، فها نحن قد ألقينا نظرة عامة على أنشطة هذا العضو المخلص الوفي لمهماته، المؤدي لواجبه تجاه وطنه بصورة عامة وتجاه ناخبيه بصورة خاصة. ولاحظنا أن هذه الأنشطة كانت متعددة، تهدف - كُلُّها - إلى الصالح العام، ليس فيها ما يدل على رغبة خاصة، أو جري إلى فائدة تعود على صاحبها وحده بالنفع، بل هو -كما قلنا آنفاً- يتحسس مشكلات المجتمع فيسعى إلى التقدم إلى المجلس من أجل إثارتها ووضع الحلول الملائمة لكل مشكلة منها حتى لا تتفاقم ثم يصعب علاجها فيما بعد، وهذا هو عمل النائب الوفي لناخبيه المخلص لمهمته النيابية الذي يسعى - دائماً إلى أداء واجباته بالوفاء المطلوب.

ولم ننس في البداية أن نذكر سيرته الذاتية الكريمة التي عرفناها، ولا عاداته الطيبة التي نشهد له بها، فكان حديثنا -منذ البداية- حديثاً يتناول نشأته وتكوينه وتدرجه في اكتساب مهارات العمل حتى وصل بما يؤديه من أعمال إلى أهدافه. ونال النجاح الذي يريده في دنياه. ونحن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتيح له النجاح في الآخِرَةِ بعد أن انتقل إلى تلك الرحاب العليا، وسوف يبقى ذكره خالداً بين الناس الذين عرفوه وتتبعوا خطواته منذ البداية.

