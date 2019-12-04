دوليه

تشهد المرحلة 15 من الدوري الإنكليزي اليوم لقاء دربي قطبي ميرسيسايد ليفربول المتصدر وضيفه وجاره إيفرتون، وزيارة البرتغالي جوزيه مورينيو وفريقه توتنهام لفريقه السابق مان يونايتد.

ويستهل ليفربول ديسمبر بدربي الـ»ميرسيسايد» الساخن أمام جاره ايفرتون.وتكتسي مباريات الدربي أهمية كبيرة بين الفريقين وإن كانت الكلمة الطولى لليفربول إذ أن ايفرتون لم يذق طعم الفوز في «أنفيلد» سوى مرة واحدة في الأعوام الـ19 الأخيرة وكانت في سبتمبر 1999 (1-0)، كما لم يحقق سوى 6 انتصارات في المواجهات الـ51 الأخيرة مع ليفربول (على أرضه وخارجها).وكان ليفربول حسم دربي الموسم الماضي بصعوبة بهدف قاتل للبلجيكي ديفوك اوريجي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يسقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه على ملعب غوديسون بارك. ويخوض ليفربول 10 مباريات هذا الشهر، بينها ست في الدوري، وواحدة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأخرى في كأس الرابطة، ومباراتين في مونديال الأندية في الدوحة.ويقدم ليفربول موسما رائعا حتى الآن وهو الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة حتى الآن في الدوري، لكنه يعاني في تحقيق الانتصارات منذ مطلع سبتمبر الماضي، حيث كانت المباراة الوحيد التي حسم نتيجتها بفارق أكثر من هدف ضد مانشستر سيتي (3-1) في العاشر من أكتوبر الماضي، حيث تغلب على ليستر سيتي وتوتنهام واستون فيلا وكريستال بالاس وبرايتون بنتيجة واحدة 2-1، والأخيرة حسمها بعشرة لاعبين إثر طرد حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر. ويملك تشلسي فرصة مصالحة جماهيره عقب خسارته امام جاره وست هام 0-1، عندما يستضيف أستون فيلا الخامس عشر.وخسر تشلسي مباراتيه الأخيرتين فبات يواجه ضغطا كبيرا من جاره اللندني توتنهام الذي ارتقى إلى المركز الخامس بفضل ثلاثة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات بقيادة مدربه الجديد مورينيو خليفة الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو المقال من منصبه بسبب النتائج المخيبة.ويحل مورينيو ضيفا على فريقه السابق مان يونايتد الذي أقاله من منصبه قبل 11 شهرا ليعين النروجي أولي غونار سولسكيار مكانه. ويحط مورينيو الرحال في مانشستر في وقت يعاني فيه «الشياطين الحمر» الأمرين خصوصا بعد تعادليين مخيبين أديا إلى تراجعه إلى المركز التاسع وهو الأمر الذي استغله المدرب البرتغالي ليقفز بفريقه اللندني إلى المركز الخامس.وقال مورينيو «عندما استلمت الفريق كان مبتعدا بفارق 12 نقطة عن المركز الرابع المؤهل لمسابقة دوري ابطال اوروبا، والآن نحن على بعد ست نقاط فقط».

