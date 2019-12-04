دوليه

أنقذ المهاجم الشاب ألبيرتو تشيري فريقه كالياري من السقوط في فخ التعادل أمام ضيفه سمبدوريا وقاده للفوز 4-3 في الوقت بدل الضائع، وذلك في ختام المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي. وسجل تشيري الهدف الرابع الحاسم لفريقه في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعد أن دخل بديلا قبل ثلاث دقائق فقط، وأعاده الى المركز الرابع برصيد 28 نقطة وبفارق الأهداف عن روما الخامس وتسع نقاط عن إنتر ميلان المتصدر.أما سمبدوريا الذي تقدم مرتين على مضيفه خلال المباراة (2-0 و3-1)، فاقترب من الفرق المهددة بالهبوط باحتلاله المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة.