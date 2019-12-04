دوليه

لا يخطط بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إلى التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات في يناير المقبل، لكنه قال إنه يجب على النادي تجديد التشكيلة في نهاية الموسم الحالي. ولم يضم سيتي بديلا للمدافع فينسنت كومباني في نهاية الموسم وفقد إيمريك لابورت بسبب الإصابة ليتوفر فقط أمام غوارديولا من اللاعبين الكبار في مركز قلب الدفاع الثنائي جون ستونز ونيكولاس أوتامنيدي. وذكرت تقارير أن سيتي يرغب في ضم كاغلار سويونكو مدافع ليستر سيتي لكن غوارديولا أكد أنه سيواصل الثقة في البرازيلي فرناندينيو لاعب الوسط البالغ عمره 34 عاما الذي يشغل مؤخرا مركز قلب الدفاع. وقال جوارديولا للصحفيين: «لا أريد أي لاعب في يناير. لم نتمكن من التعاقد مع قلب دفاع (في الصيف). نيكولاس (أوتامندي) استمر وقررنا أن يشغل فرناندينيو هذا المركز وذلك كل شيء».