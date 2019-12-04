دوليه

عين نادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق خلفا للصربي ميتشو الذي تمت إقالته بعد النتائج السلبية خلال الفترة الأخيرة.

وخسر الزمالك مرتين متتاليتين أمام إنبي في الدوري المصري الممتاز ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا ليعلن الزمالك فسخ عقد مدربه ميتشو بالتراضي.

وانضم سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز إلى الجهاز الفني الجديد مع كارتيرون كمدربين مساعدين مع وجود اليوناني أنطونيو مدربا للأحمال. وسيكون عمرو عبدالسلام مدرب حراس مرمى الإنتاج الحربي والمنتخب الأولمبي الأسبق ضمن الجهاز الفني الجديد.

يذكر أن كارتيرون (49 عاما) تولى تدريب النادي الأهلي في الموسم الماضي (2018-2019)، وقاده للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018 قبل خسارة اللقب لمصلحة الترجي التونسي.وأكد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أن خسارة فريقه أمام مازيمبي الكونغولي يجب أن تكون الانطلاقة نحو التأهل إلى المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا.

وقال :«الخسارة أمام مازيمبي ليست نهاية العالم ولاعبينا رجال وعلى مسؤوليتي سنتواجد في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا كما فعلناها من قبل في الكونفدرالية».

وأضاف: «كارتيرون له تاريخ كبير مع قارة أفريقيا وحصل مع مازيمبي الكونغولي على لقب دوري الأبطال بخلاف أنه يملك خبرات كبيرة وعمل في مصر مع الأهلي ووادي دجلة».

وعقد مرتضى اجتماعاً مع لاعبي الفريق لحل المشاكل المتعلقة بهم وقال لهم: «لا مشكلة لدي في دعمكم لميتشو أو في حبكم لمدربكم أو لبعضكم البعض لكن مشكلتي كانت في توقيته الذي جاء بعد هزيمة ثقيلة ونحن منعنا النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

واختتم قائلا: «سنخوض مواجهة الشرقية كأننا نواجه ريال مدريد ولقاء أول أغسطس الأنغولي يوم السبت المقبل سيكون بحضور 15 ألف مشجع وستكون بداية الانطلاقة الجديدة لنا».

ويخوض الزمالك اليوم مباراة ضمن دور الـ32 لكأس مصر أمام فريق الشرقية الذي ينشط بالقسم الثاني.ويسعى الزمالك للفوز للحصول على دفعة معنوية بعد الخسارة أمام مازيمبي وقبل مواجهة الفريق الأنغولي وكذلك استكمال المشوار في البطولة التي يحمل لقبها.

