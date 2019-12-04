دوليه

أنهى مجلس إدارة الإسماعيلي المصري التعاقد مع الجهاز الفني الصربي لفريقه الذي يقوده ميودراغ يسيتش ومعاونيه سيرديان المدرب المساعد وبويان ستماتوفيتش مخطط الأحمال وذلك بالتراضي بين الطرفين.ويأتى ذلك بعد العروض السيئة التي يقدمها الفريق في الدوري وآخرها أمام الاتحاد السكندري والخسارة بثلاثية نظيفة.كما قرر المجلس إسناد المهمة الفنية لأدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.ويعد الهولندي مارك فوتا الذي سبق ودرب الفريق أحد أبرز المرشحين لتولي مهمة الفريق خلال الفترة المقبلة.ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط.

