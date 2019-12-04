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عبر رئيس اتحاد كرة السلة رشيد العنزي عن سعادته بنجاج البطولة الخليجية السادسة عشرة التي اختتمت على صالة نادي الكويت الاحد الماضي بتتويج منتخب السعودية باللقب فيما نال «أزرق السلة» المركز الثاني وذهب المركز الثالث للمنتخب البحريني.

وقال العنزي ان البطولة شهدت نجاحاً مميزاً من جميع الجوانب بشهادة جميع الوفود الخليجية المشاركة وذلك بفضل العمل الدؤوب والمخلص من اللجان العاملة في البطولة إلى جانب الدعم المتواصل من قبل الهيئة العامة للرياضة التي لم تدخر جهداً في سبيل انجاح البطولة، وقال : «نشكر جميع الذين أسهموا في انجاح البطولة وظهورها بهذا الصورة المميزة كما نوجه الشكر لنادي الكويت على استضافة البطولة على صالته».

وأشاد العنزي بالمستوى المميز الذي قدمه المنتخب في البطولة والذي يبعث على التفاؤل بأن القادم سيكون أفضل بالتأكيد، مبيناً أن من أهم مكتسبات البطولة الجماهير الغفيرة التي ساندت الأزرق طوال المنافسات وخروجها راضية عن الفريق رغم عدم التتويج باللقب، وأضاف: «نجاح البطولة سينعكس بصورة ايجابية على منافسات البطولات المحلية من خلال رغبة جميع الأندية في تطوير مستوياتهم من أجل مد المنتخب باللاعبين المميزين القادرين على تمثيل الفريق في البطولات المقبل».

وشدد العنزي على أن إدارة الاتحاد ستجتمع قريباً بالجهاز الفني لـ «أزرق السلة» لتقييم المشاركة في البطولة وبحث اسباب الخسارة في المباراة النهائية لتفاديها في البطولات المقبلة، كما سيتم وضع البرنامج الملائم لاعداد المنتخب بالصورة المطلوبة للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية التي ستقام في الكويت ابريل المقبل.

من جانبه، امتدح امين سر الاتحاد عبدالرحمن الخباز التنظيم المميز للبطولة التي تعتبر من أنجح البطولات الخليجية، موضحاً أن جميع المشاركين في البطولة ابدوا سعادتهم بهذا التنظيم اللافت وبنجاح البطولة من الناحية الفنية عبر التنافس الكبير بين جميع المنتخبات.

وأكد الخباز أن اتحاد كرة السلة سيستمر في عمله من أجل تطوير اللعبة بصورة عامة والعمل بشكل خاص على رفع مستويات المنتخبات الوطنية من أجل المنافسة الجدية على جميع البطولات الخارجية.

