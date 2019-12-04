محلية

انتهت مباريات المجموعتين بدورة كأس الخليج 24 في الدوحة، ولم استغرب نتيجة المباراة المتوقعة مع البحرين... فقبل أيام كتبت مقالة بعنوان «نحتاج لمثل هذه النتيجة... ولكن؟» والمقالة الثانية كانت بعنوان: «نتيجة مجحفة بحق فريقنا»، فمنتخبنا سجل ستة أهداف ودخل عليه سبعة أهداف بمعنى أننا نملك أضعف دفاع بالدورة... لذلك جاءت مقالة اليوم بـ «نتيجة متوقعة» وهذا هو الدليل الواضح في نقاط الضعف في منتخبنا وليس هذا فقط ولكن مازلنا لم نشاهد لمسات المدرب الفنية فالذي تغير هو بسبب إصابة لاعبين ودخول غيرهم من غير توظيف فني صحيح لهم فكانت الأسماء تسبق المستوى الفني لبعض اللاعبين وأنا شخصياً كنت أبحث عن الأداء الفني حتى لو ننهزم لأننا مقبلون على المباريات الأهم في نظري وهي بقية تصفيات كأس آسيا والعالم خصوصا مع المنتخبين الأسترالي ومن ثم الأردني.

فهاردلك لكل من أسهم في الظهور بالشكل اللائق خلال مباريات الدورة ونحن ننتظر رؤية المدرب والاتحاد في الاستعداد للقادم فقد لعبنا ثلاث مباريات تجريبية قوية أظهرت عيوب هذا الفريق وأسلوب لعبه... إن الوقت سيكون هو العنصر المهم الذي يجب أن يستغله الاتحاد بطريقة فنية جيدة من خلال مباريات تجريبية قوية والتركيز على الفريق الذي سيشكل المنتخب وألا تكون على مبدأ الأسماء وإنما الأصلح فنياً.. وشوفوا لنا حل مع يوسف ناصر .... والله من وراء القصد.

