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حقق نادي القادسية لقب بطوله كأس التفوق الأولى للجمباز لفئة الشباب تحت 17 سنة التي نظمها اتحاد اللعبة على صالة النادي العربي ضمن منافسات الموسم الرياضي 2019 – 2020، واختتمت مساء الاول من أمس الاثنين. واحتل القادسية المركز الأول في مسابقة الفرق بعد ان حصد لاعبوه 4 نقاط، فيما جاء العربي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط وكاظمة في المركز الثالث بنقطتين.

وفي بطولة الفردي العام أحرز لاعب القادسية عبدالله بدر المركز الأول متفوقا على زميله في النادي شملان الحساوي (الثاني)، ولاعب نادي الكويت محمد البلوشي (الثالث).

وفي مسابقة فردي الأجهزة، تفوق لاعب القادسية عبدالله بدر مجدداً وانتزع المرتبة الأولى في كل من الأجهزة التالية: «الحركات الأرضية وحصان الحلق والمتوازي»، فيما نال زميله في القادسية شملان الحساوي المركز الأول في مسابقتي «جهاز العقلة وجهاز الحلق».

وفاز لاعب الكويت محمد البلوشي بالمركز الأول مكرراً في «الحركات الأرضية» فضلاً عن تفوقه في «جهاز طاولة القفز».

