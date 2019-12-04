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أسفرت مباريات الجولة الثانية لدورى كرة القدم للوزارات عن فوز الحرس الوطني على وزارة الدفاع 3 - 2 وبلدية الكويت على هيئة الرياضة 3- 2وإدارة الجمارك على وزارة التجارة4- 3 فى المجموعة الاولى ، وهيئة الصناعة على الصحة 4- 0 والكهرباءعلى جامعة الكويت 8- 1 وتعادل الداخلية مع مجلس الوزراء 3-3 والتربية مع الاوقاف 2-2 فى المجموعة الثانية.وتصدر فريق الادارة العامة للجمارك المجموعة الاولى بالعلامة الكاملة 6 نقاط فيما يحتل فريق وزارة الكهرباء والماء صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن فريق الهيئة العامة للصناعة الذى يحتل المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط.