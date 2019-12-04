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توجه منتخب رفع الاثقال اليوم اول من امس الى العاصمة الاردنية عمان للمشاركة في البطولة العربية للرجال والسيدات المقررة في الفترة من 12 الى 17 ديسمبر الحالي. وقال امين سر اتحاد رفع الاثقال مسيلم العدواني ان وفد المنتخب يضم 35 لاعبا ولاعبة يشاركون في فئة الرجال والناشئين والاشبال.واعرب العدواني عن امله في ان يظهر لاعبو المنتخب بمستوى فني جيد لاسيما ان البطولة مؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020.ولفت الى ان مشاركة «ازرق السيدات» تعد اول مشاركة خارجية معربا عن تمنياته في ان يقدمن مستوى يعكس طموح الاتحاد.