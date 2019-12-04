محلية

حقق الجواد عز ضرغام لوليد المطيري كأس شركة المجموعة المشتركة للمقاولات بعد فوزه في السباق المخصص لجياد الدرجة الثانية على مسافة السرعة 1000متر ضمن سباقات الخيل في نادي الصيد والفروسية اول من امس، وجاء الجواد تراحيب لاسطبل الدعية في المركز الثاني واحتل الجواد هلا عبد الله لاسطبل كيفان المركز الثالث. كما فاز الجواد فلاش ميموري لوليد المطيري ايضا بكأس نادي فروسية مبارك الكبير والمخصصة لجميع الدرجات على مسافة 2000 متر فيما حقق الجواد دلولة لوليد المطوع كأس نادي الصيد المخصصة للنتاج المحلي على مسافة 1000متر.

وفي بقية الاشواط فاز الجواد زاهي لناصر الهيفي بكأس مركز الجواد العربي ( بيت العرب) على مسافة 1800متر، كما فاز الجواد لمعان الكويت لصالح العجمي بالشوط الثاني وبكأس مركز الجواد العربي المخصصة للجياد العربية الاصيلة من النتاج المحلي من الدماء المصرية على مسافة 1800 متر، وتفوق الجواد غساني لاسطبل كيفان بالشوط الاول المخصص لجياد الدرجة الثالثة على مسافة 1800 متر.

