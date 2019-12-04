دوليه

يعود وفد الأزرق الى البلاد في 10:00 مساء اليوم بعد انتهاء مشواره في «خليجي 24»، فيما افاد رئيس الجهاز الطبي للمنتخب د. عبدالمجيد البناي انه رفع توصية لادارة المنتخب لبقاء اللاعبين الثلاثة المصابين مبارك الفنيني وطلال الفاضل ورضا هاني في الدوحة لاستكمال علاجهم في مستشفى سبيتار.

وأوضح ان «اللاعبين الثلاثة يعانون من اصابات تحتاج للاستمرار في العلاج ونقوم حاليا في ترتيب حجوزات الجلسات الطبية الخاصة بكل منهم». وعن اصابة قائد المنتخب بدر المطوع ذكر البناي انه يعاني من تمزق عضلي ويحتاج الى جلسات للعلاج الطبيعي في الوقت الحالي. من جانب آخر، قدم رئيس اتحاد الكرة الشيخ احمد اليوسف الشكر للجماهير الرياضية التي ساندت الفريق طوال مباريات البطولة وتحملت معاناة السفر.

وقال: «كنا نسعى جاهدين من أجل اسعاد جماهيرنا الوفية التي لم تقصر بالمؤازرة للفريق لكن هناك ظروف حالت دون ذلك حيث ضغط المباريات والاصابات التي داهمت عدد من اللاعبين الاساسين وهذا أمر خارج عن إرادة الجهاز الفني»، مشيراً الى أن هدف يوسف ناصر الذي تم الغاؤه تسبب باحباط اللاعبين وشتت تفكيرهم وعاد بالسلب على الفريق. ودعا اليوسف الجميع بعدم القسوة على اللاعبين في الفترة الحالية حيث تنتظر الفريق خوض المباريات المتبقية من التصفيات الآسيوية المشتركة.

وأضاف: «سنعمل على بحث السلبيات مع الجهاز الفني في الفترة القادمة والسعي لمعالجتها وخصوصا أن المنتخب في طور البناء كونه يضم العديد من الوجوه الشابة التي تحتاج الدعم والتأهيل». من ناحيته،أعرب مدير المنتخب فهد عوض عن اسفه للجماهير الرياضية الوفية التي ساندت الازرق طوال الفترة الحالية الا ان الظروف حالت دون تحقيق الفوز للوصول للأدوار النهائية.

واضاف: «سأرفع تقريري الاداري للجنة الفنية في الاتحاد عقب وصولنا وننتظر منهم تحديد المواعيد الجديدة لتجمع الازرق للتصفيات المشتركة».

