دوليه

عبر مدرب الأزرق ثامر عناد عن أسفه للخروج من البطولة بعد الخسارة من البحرين 2-4 أول من أمس في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة. وقال عناد في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة: «أبارك للبحرين تأهلها، واستحقت كما استحقت أيضا بقية المنتخبات الثلاث العراق وقطر والسعودية وهي الأفضل في البطولة، أنا أتحمل المسؤولية وأعتذر لهذا الخروج».

وأضاف: «واجهتنا بعض الظروف في المباريات الثلاث، واليوم (أول من أمس) قمت بثلاثة تغييرات اضطرارية وفي المباراتين الماضيتين كذلك الأمر، في هذه البطولة هناك تأثير بدني كثير نخوض كل يومين مباراة وهذا حمل بدني زائد على اللاعبين».

وعن التغييرات في التشكيلة، قال عناد: «التغييرات في تشكيلة اليوم جاءت معظمها بسبب الاصابات وبعضها فنية فقط».

وعما اذا كان الحضور الجماهيري المستمر قد أثر سلبا على الفريق، قال: «لا أبدا، الجماهير جاءت وقدمت كل الدعم للاعبين وأشكرهم جميعا، وأعتذر بعد هذا الخروج، كان أملنا التأهل ولكن جرت الأمور على غير ما نشتهي». وفي نهاية حديثه دافع عناد عن المهاجم يوسف ناصر وأشاد باللاعبين الشباب في المنتخب.

