دوليه

وصف البرتغالي هيليو سوزا مدرب المنتخب البحريني تأهل الأحمر الى المربع الذهبي بالمستحق، وقال بعد الفوز على الكويت 4-2 في الجولة الثالثة من المجموعة: «قدمنا مباراة جيدة للغاية، عكست قيمة العمل الذي نقوم به في الأشهر الماضية واستحققنا التأهل».

وأضاف: «عملية التدوير التي قمت بها في المباريات الثلاث، ساهمت في هذا التأهل، ولم نكن ننتظر أخطاء المنافس بل نحن نواصل العمل على هويتنا والتأهل هو أحد ثمار العمل».

وأردف: «لدي 23 لاعبا وهم على أتم الاستعداد للمشاركة ومعظمهم شاركوا في بطولة غرب آسيا التي توجنا بلقبها».

وعن مواجهة العراق مجددا: «هو فريق رائع للغاية ومذهل وما يقدمونه في هذه البطولة دليل أنه واحد من أفضل المنتخبات في آسيا ومن الطبيعي أنه لن يكون هناك أي تعادل بيننا مرة أخرى، وسنلعب المباراة الرابعة خلال 3 أشهر فقط وبفضل المواجهات الثلاث القوية التي لعبناها معهم تطور مستوانا كثيرا، أنا سعيد جدا باللعب معهم مرة أخـرى».

وأثنى سوزا على تياغو أغوستو: «هو واحد من بين 23 لاعبا في الفريق، يجتهد كثيرا في التدريبات ومنحناه الفرصة وساهم رفقة البقية في التأهل للمربع الذهبي».

