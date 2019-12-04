دوليه

توجه مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينار بالشكر للاعبيه الذين «أبلوا بلاء حسنا» بعد الفوز على عمان 3-1 وتصدر المجموعة الثانية والتأهل الى الدور نصف النهائي.

وقال رينار في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة: «سعداء بهذا الفوز الثمين أمام عُمان، والذي أتى بعد خسارتنا في المباراة الأولى، والفوز في الثانية رغم الأداء الذي لم يكن جيدا، تحسن أداؤنا بشكل كبير في هذه المباراة، قدم لاعبونا مباراة كبيرة، نجحنا في التقدم بهدفين، ثم سارعنا بتسجيل الهدف الثالث بعد هدف تقليص الفارق من قبل المنتخب العماني».

وحول مقابلته المنتخب القطري في نصف النهائي، قال المدرب الفرنسي: «من الجيد أن نقابل منتخبا قويا هو بطل آسيا ومستضيف البطولة، لدينا فريق ممتاز ولاعبون جيدون، أعلم أن منتخب قطر يعمل جيدا، وهو منتخب متمكن، وأهنئ سانشيز على عمله الذي يقوم به».

وأضاف: «متحمس لهذه المواجهة، لأنها ستكون مليئة بالندية بين منتخبين كبيرين، وعلى ملعب المستضيف المليء بالجماهير، هذه هي متعة كرة القدم، صحيح أن جماهيرنا ستكون أقل في الملعب، لكن أثق في فريقي، ستكون مباراة جيدة لمنطقة الخليج والمنطقة العربية ككل، ستكون مباراة جميلة وسنعمل على الاعداد لها بالشكل المطلوب».

