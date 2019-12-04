دوليه

أعرب الهولندي ايروين كومان مدرب المنتخب العماني عن حزنه للخسارة أمام السعودية والخروج من دور المجموعات، وقال في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة: «أمر صعب أن تخسر في مباراة حاسمة وتغادر البطولة، لعبنا أمام فريق قوي، حاولنا صناعة الفرص، وأتيحت لنا فرصة تسجيل الهدف الأول، وحاولنا تسجيل أهداف أخرى لكننا لم نفلح».

وأضاف: «علينا أن نقيم أنفسنا، لدينا عناصر جيدة، ويجب علينا أن نتطور لاسيما بعدما رأينا السعودية وما تملكه من مستوى عال على مستوى السرعة واللمسة الأولى». وأردف: «سأعود لأوضح للاتحاد العماني نقاط الضعف والأهداف التي يجب العمل على تحقيقها، لن أقف مكتوف الأيدي ازاء هذا الوضع، على الاتحاد أن يقوم بما يتوجب عليه فعله، وعلينا كجهاز فني أن نقوم بأدوارنا، هذا المنتخب يجب أن يتطور اذا أردنا مقارعة منتخبات كبيرة كالمنتخب السعودي».

يذكر أن المنتخب العماني خسر المباراة أمام السعودية 1-3، ليتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، ويخطف المنتخب البحريني بطاقة التأهل الثانية برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب العماني الذي يتساوى معه بالنقاط.

