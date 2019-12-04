دوليه

اعتبر الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والارث القطري حسن الذوادي اول من امس استضافة قطر بطولة «خليجي 24» وبطولة كأس العالم للأندية الـ16 «فرصة ذهبية» نحو الاستعدادات لمونديال «قطر 2022».وأضاف الذوادي في بيان بمناسبة الذكرى التاسعة لفوز قطر بحق استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 ان استضافة هاتين المناسبتين ستقدم للزوار والمشجعين القادمين الى قطر لمحة عن التجربة الكروية الاستثنائية التي تنتظرهم بحلول عام 2022. واكد الذوادي العزم على الاستفادة من الدروس المستخلصة من استضافة تلك المناسبتين الرياضيتين بهدف تنظيم «نسخة تاريخية لم يشهد العالم لها مثيلا» في مونديال 2022. وأشار الذوادي الى تطلع بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 الى ترك «ثمار ايجابية ملحوظة» تعود بالنفع على الأفراد في قطر والعالم أجمع. من جانبه استحضر رئيس مجموعة تجربة وجاهزية البطولة في اللجنة العليا للمشاريع والارث القطرية ناصر الخاطر اليوم التاريخي الذي شهد فوز ملف قطر باستضافة المونديال في الثاني من ديسمبر 2010 في العاصمة السويسرية زيورخ مؤكدا أنها ذكرى لن تنسى. وأضاف أن اعلان استحقاق قطر استضافة الحدث الرياضي الأهم في العالم كان تتويجا لجهود دامت أكثر من 18 شهرا لاعداد ملف قطر الذي تطلب بذل كثير من الجهود نظرا لقصر المدة المتاحة اضافة الى منافسة ملفات أخرى. واكد أن فوز بلاده بحق استضافة المونديال لعب دورا فاعلا في تسريع وتيرة انجاز المشاريع مشيرا الى عدم اقتصار هذا التطور على مشاريع البنية التحتية والمرافق فحسب بل شمل جميع الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولفت الخاطر الى أن لحظة الاعلان عن جاهزية ستادين من ستادات المونديال عامي 2017 و2019 تعتبر من أبرز المحطات في مسار الاستضافة موضحا أن افتتاح ستاد خليفة الدولي عام 2017 شكل «علامة فارقة مهمة» لفريق العمل.

