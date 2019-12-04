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يكشف خروج الأزرق من بطولة «خليجي 24» متذيلاً ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط فقط، حقيقة واقعنا الكروي، وان كان البعض يعتبر الخسارة التي منى بها الفريق امام البحرين 2 – 4 بأنها قضت على آماله بالمنافسة على اللقب ، لكن الحقيقة لا يريد ان يعرفها البعض، او ان هناك من اخذته نشوة الانتصار على المنتخب السعودي 3 - 1 في أول مباراة في البطولة حيث تخيل الكثير ان هذا الفوز سيفتح له ابواب المنافسة وفعلا انه انتصار معنوي باعتبار انه جاء على حساب منافس يرتبط معه في تنافس أزلي.

لكن وضع الازرق لايرتقي لأن يكون منافسا مع الفرق الاخرى نظراً للفوارق الفنية والبدنية التي يتمتع بها الاخرون ولاتتوفر لدى العديد من لاعبي الازرق فمنهم من تقدم به السن وأصبح عاجزاً عن العطاء بالشكل المطلوب ومن ثم يتوجب منحهم الراحة والتركيز على العناصر الشابة.

ويحسب للمدرب ثامر عناد في هذا الجانب أفساح المجال أمام بعض الوجوه الشابه مثل مشاري غنام وشبيب الخالدي ومبارك الفنيني واحمد الزنكي ورضا هاني فهؤلاء اللاعبين يحتاجون الى المزيد من التجارب ومنحهم فرص المشاركة بجانب أصحاب الخبرة ولذلك ان المكسب الفعلي من «خليجي 24» هو اشراك هؤلاء اللاعبين.

ومن ثم على المدرب ثامر عناد ان يعمل على البحث عن عناصر اخرى من نوعية الشباب خصوصاً ان المباريات الثلاث التي خاضها الفريق أظهرت مدى هبوط مستوى عدد من أصحاب الخبرة وطالما ان هناك متسعاً من الوقت يفصل الفريق عن خوض مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة ما يعتبر فرصة للمدرب من أجل الاقدام على تلك الخطوة.

والأهم من ذلك انه لم يعد هناك نجم يخلق الفرق أو يكون غيابه مؤثراً باستثناء بدر المطوع بالرغم من تقدمه في العمر. واذا ما كانت طبيعة مباريات البطولة وضغطها سببت ارباكاً للمدرب ثامر عناد في ظل كثرة الاصابات فأن ذلك يكشف عن وجود نقص في التجهيز البدني للاعبين وأعدادهم ليس مع المتتخب بل في انديتهم حيث لم يعتادوا على مثل تلك التجربة التي ترتكز على تعاقب المباريات وعدم وجود فاصل زمني مناسب للراحة، حيث أن البطولات المجمعه تحتاج الى نفس طويل وقدرة تحمل بدنياً وهذه العلة الفعلية التي يواجهها اغلب اللاعبين ولا شك انها كانت عقبة امام المدرب ما تسبب في لخبطت القراءة الفنية لديه.

وبما أن التجربة لم تلبِ طموحات الشارع الرياضي الذي كان يأمل بلقب اعتاد عليه منذ زمن بعيد ينسيه الاخفاقات المتعاقبة التي لازمت الكرة الكويتية، فأنها أكدت أن «الازرق» محتاج «شغل» خصوصاً في الأندية التي يقع على عاتقها الاهتمام باللاعبين بصورة أفضل، كما انه على الاتحاد احترام بطولاته المحلية،في حين يفترض بأصحاب القرار ايجاد دعم حقيقي متمثلاً باقرار الاحتراف بالمعنى الفعلي وليس نظام بند المكافأة أو ما يسمى بالاحتراف الجزئي الذي جعل الكثير من اللاعبين يؤدون الواجبات الملقاة عليهم بصورة روتينية دون أي تطور للمستوى العام لدرجة ان هناك العديد من اللاعبين لا غايه له سوى ان ينال في نهاية الشهر راتب الاحتراف الجزئي.

وهذا الامر لم يعد ملائماً للأزرق تحديداً فلا بد من عملية انقاذ لكي يستعيد بريقه بعدما اصبح باهت بلا لون بسبب تعدد الصدمات التي يتعرض لها من كل جانب ..لقد حان الوقت للازرق ان ينتعش وتدب الروح في عروقه عبر الاستقرار الاداري والمساندة من جميع قطاعات الرياضة ومن الجهات الحكومية ولكن قبل ذلك يتطلب “التفكير زين» بعيداً عن التدخلات وفرض الاجندات.

