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وصف الاسباني فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري، الأجواء التي صاحبت انتصار فريقه على الامارات بالرائعة. وقال سانشيز بعد المواجهة التي انتهت بالفوز 4-2: «شكرا للجماهير القطرية التي تواجدت بالملعب، وشكرا لكل الداعمين في كل مكان كانت ليلة رائعة».

وأضاف: «في الشوط الأول لم نلعب على التعادل ولم نفكر فيه حيث قدمنا مباراة هجومية رائعة ولعبنا بعقلية انتصارية، ولكن للأسف تلقينا هدفا في هذا الشوط، وفي الشوط الثاني سجلنا هدفين آخرين، والمنافس سجل هدفا واحدا، ولكن في النهاية نحن سعداء».

وفي تعليقه على قرارات الحكم: «يجب احترام آراء الحكام والانصياع لأوامرهم، نستحق الانتصار وهذا هو الأهم».

وعن سر ظهور قطر بهذا الشكل، قال سانشيز: «في المباريات الثلاث لعبنا بشكل جيد، واللاعبون قدموا كل امكانياتهم، في المباراة الأولى لم نكن محظوظين وفي المباراتين الثانية والثالثة أظهرنا وجهنا الحقيقي خاصة في الهجوم وسجلنا العديد من الأهداف، وسنواصل العمل».

وعن تتويج أكرم عفيف بجائزة أفضل لاعب في آسيا: «كان يوما مميزا لأكرم، يستحق ما وصل اليه، أعرفه من 2006، يستحق الجائزة لقد عمل كثيرا في السنوات الماضية، وكل اللاعبين يعشقون كرة القدم لقد شاهدتم ما فعلوه في آسيا بداية هذا العام».

