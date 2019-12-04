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أثنى مدرب منتخب اليمن سامي النعاش على أداء فريقه أمام العراق في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي أول من أمس. وقال النعاش في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة: «أظهر المنتخب بعودة الحارس المصاب محمد ابراهيم توازنا في الأداء، لا ننكر أن المنتخب العراقي كان منقوصا بلاعب الا أن هنالك تحسنا ملحوظا في أداء اللاعبين، وقد ساعد على ذلك خوض اللاعبين مباريات متواصلة ساهمت في رفع مستوى أدائهم».

وأضاف: «المباريات في كأس الخليج مختلفة وقوية، وساهمت في رفع أداء اللاعبين وهو ما سيساعدنا في المباريات التي تنتظرنا بتصفيات كأس آسيا». وعن أقوى المرشحين للقب البطولة قال المدرب اليمني: «قطر والعراق أقوى المرشحين».

