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أكد الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب الاماراتي أنه خسر أمام فريق قوي بعد الهزيمة أمام قطر 2-4 والخروج من دور المجموعات. وقال فان مارفيك بعد المباراة: «خسرنا أمام فريق قوي، بطل آسيا ويمتلك عناصر تلعب معا منذ فترة طويلة لعدة سنوات على عكس منتخب الامارات».

وأضاف: «لدينا 5 أساسيين مصابين، بالرغم من ذلك سيطرنا على بعض جزئيات المواجهـة». وتطرق فان مارفيك لركلة الجزاء التي احتسبت لفريقه: «يستحق الحارس البطاقة الحمراء في ركلة الجزاء التي احتسبت للامارات، ولا أعلم لماذا لم يقم الحكم برفعها، لا أعلم لماذا». وأتم : «دخلنا المباراة سعيا للفوز، ولم أتوقع هذه النتيجة، لقد سُجلت علينا بعض الأهداف السهلة».

