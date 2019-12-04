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أشاد عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ورئيس الوفد الاعلامي سالم سعدون بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الاعلامية للبطولة من خلال توفيرها للتسهيلات الاعلامية لكافة الصحافيين. وقال: «أن اللجنة الاعلامية برئاسة علي الصلات قامت بعمل ملموس قبل انطلاق البطولة بعدما قامت باعداد المراكز الاعلامية سواء في مقر الوفود او في الستادات التي استضافت المباريات وتجهيزها بالشكل الذي يتواءم مع أهمية البطولة». وأضاف أن التغطية الاعلامية للبطولة في ظل وجود هذا الزخم الاعلامي الكبير يبرهن على مدى قدرة الاشقاء في قطر على احتضان البطولات الكبرى ومايصاحبها من حضور أعلامي كبير.