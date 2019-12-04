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أبدى السلوفيني سريتشكو كاتانيتش مدرب المنتخب العراقي رضاه عن نتيجة التعادل السلبي التي خرج بها «أسود الرافدين» من مواجهة اليمن في الجولة الأخيرة من دور المجموعات. وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة: «المباراة لم تكن سهلة، كانت مباراة غير مهمة بالنسبة لنا، الا أن طرد اللاعب مصطفى محمد في بداية المباراة أربك حساباتنا، واضطر اللاعبون لبذل جهد أكبر، وهذا ليس جيدا لنا لأنه يسحب من مخزون اللاعبين البدني الذي نريد أن ندخره للمربع الذهبي». وأضاف مدرب العراق الذي ضمن التأهل بنتيجة المباراتين السابقتين اللتين كسب منهما ست نقاط أمام كل من قطر المستضيف والامارات: «لعبنا بتسعة لاعبين، اثنان منهما مهاجمان، كما لعبنا بلاعبين صغار أمثال قاسم وميثم اللذين يخوضان غمار مشاركاتهما الأولى مع المنتخب، حاولنا أن نضغط لكننا أيضا واجهنا تحديا من اللاعبين اليمنيين الذين قدموا أداء جيدا، في ظل الطرد المبكر». وختم: «سعيد بالنتيجة التي آل اليها اللقاء، تأهلنا بدون هزيمة، وعلينا أن نفكر في الاعداد للمباراة القديمة، طرد لاعب خلال المباراة، لا أعلم مدى صحة قرار الحكم وبالتالي لا أقدر أن أحكم عليه، الا أن ذلك أدى الى فقداننا لخدماته».