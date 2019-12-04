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سجلت مرحلة المجموعات في «خليجي 24» رقما قياسيا منذ تطبيق النظام الجديد في قطر عام 2004 بتسجيل 39 هدفا بمعدل 3.25 أهداف في كل مباراة، متفوقة على «خليجي 17» التي شهدت 37 هدفا مقابل 31 هدفا في «خليجي 18» و29 في «خليجي 19». بينما يعتبر دوري المجموعات في «خليجي 22» بالرياض الأقل تسجيلا للأهداف (20 هدفا) بينما اهتزت الشباك في «خليجي 23» التي أقيمت في الكويت 22 مرة. كما سجلت الجولة الثالثة لهذه البطولة الرقم الأكبر في تاريخ البطولة بنظامها الجديد بتسجيل 16 هدفا وكسرت رقم «خليجي 17» التي شهدت تسجيل 13 هدفا في جولتيها الأولى والثانيـة. وتناوب على تسجيل الأهداف الـ39 المسجلة في هذه البطولة 25 لاعبا، ووحده المنتخب اليمني الذي عجز عن التسجيل.