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يتصدر مهاجم نادي الجزيرة والمنتخب الاماراتي علي مبخوت قائمة الهدافين في البطولة برصيد 5 أهداف مع نهاية مرحلة المجموعات. ووصل مبخوت الى الرقم 13 في تاريخ مشاركاته ببطولة الخليج، وأصبح يفصله فقط 5 أهداف عن معادلة الأسطورة جاسم يعقوب الهداف التاريخي للبطولة برصيد 18 هدفا. ويأتي في المركز الثاني لترتيب هدافي النسخة الحالية من البطولة اللاعبان القطريان عبدالكريم حسن وأكرم عفيف برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما. ويمتلك 6 لاعبين في رصيدهما هدفان هم: العراقي محمد قاسم ماجد، والعماني عبدالعزيز المقبالي، والكويتي يوسف ناصر، والبحريني تياغو أغوستو، والسعوديان فراس البريكان وهتان باهبري.