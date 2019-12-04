وطن النهار

?

أكدت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الاهلية في وزارة الصحة د. فاطمة النجار ان الكويت حرصت على اتخاذ العديد من الاجراءات لحماية الحق في الصحة داخل السجون وأماكن الاحتجاز ادراكا منا لأهمية النهوض بالحقوق الصحية لهذه الفئة. وقالت في كلمة القتها نيابة عن وزير الصحة د. باسل الصباح خلال افتتاح المؤتمر الاقليمي الاول للدول العربية حول الرعاية الصحية في اماكن الاحتجاز أمس ان الكويت كانت سباقة في تقديم الخدمة الصحية في أماكن الاحتجاز واسنادها لوزارة الصحة كجهة تخصصية حيادية وهو ما نفخر بتجسيده فضلا عن تطوير وتوسعة مستشفى السجن المركزي وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية والكوادر الطبية والتمريضية والفنية وتسهيل علاج النزلاء في مستشفيات الوزارة، واعطائهم الأولوية في مواعيد الفحوصات والعمليات الجراحية وذكر أن التخطيط يجري حاليا لانشاء مستشفى جديد بسعة 128 سريرا بالسجن المركزي وذلك خلال فترة تشهد فيها الخدمات الصحية نقلة نوعية وغير مسبوقة بالبلاد.

وأوضحت ان المؤتمر يجسد تعزيز التعاون بين وزارة الصحة واللجنة الدولية للصليب الاحمر ممثلة في بعثتها الاقليمية ووزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية ويعقد بهدف متابعة المستجدات العالمية وتبادل الخبرات والرؤى بين المتخصصين ومناقشة التحديات التي تواجه الرعاية الصحية في السجون وأماكن الاحتجاز ضمن التحديات التي تواجه النظم الصحية لصون الحق في الصحة كأحد الحقوق الانسانية الأساسية والمحافظة على الكرامة الانسانية للنزيل التي لم تجرده منها الأحكام القضائية السالبة للحرية والأخذ بعين الاعتبار خصوصية المستفيدين من الرعاية الصحية بالسجون وخصوصية أماكن الاحتجاز التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من المنظومة والسياسة الصحية الوطنية.

من جهته قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء فراج الزعبي ان الاهتمام بالخدمات والرعاية الصحية لنزلاء السجون ليست وليدة اللحظة وانما منذ نشأت السجون الكويتية والتي اولاها المشرع اهتماما خاصا من خلال مواد قانون تنظيم السجون ولائحته.

من جهتها قال نائب رئيس البعثة الاقليمية للجنة الدولية للصليب الاحمر في دول مجلس التعاون الخليجي دورثيا كريميتساس ان «الرعاية الصحية في اماكن الاحتجاز مسألة معقدة وعويصة حيث ملايين الرجال والنساء والاطفال خلف القضبان في انحاء العالم واياً كانت اسباب احتجازهم او سجنهم فان هؤلاء الاشخاص يحق لهم الحصول على معاملة انسانية وكريمة واحترام صحتهم النفسية والجسدية وامكانية الوصول الى الرعاية الصحية كما المجتمعات المحيطة بهم».

