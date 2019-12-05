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شدد المخرج والمنتج الكويتي عبدالله بوشهري على أهمية فوز فيلم «أوروبا» للمخرج الايطالي العراقي حيدر رشيد في جائزة افضل عمل في «ملتقى القاهرة السينمائي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الاخيرة»، مشيرا الى أن العمل الجديد يمثل ترسيخا لقيم التعاون والإنتاج السينمائي المشترك. وضمن صيغ البحث عن فرص إنتاجية سينمائية عالية الجودة ذات مضامين إنسانية تمس قضايا الإنسان العربي بشكل عميق.

وقال المنتج عبدالله بوشهري: ان فوز فيلم «أوروبا» يمثل إحدى ثمار التعاون المشترك الكويتي – الايطالي من خلال هذا العمل الذي يذهب الى قضايا وموضوعات إنسانية عالية الجودة ذات أبعاد عالمية شمولية .

وتابع بوشهري: منحت لجنة التحكيم الدولية الخاصّة بجوائز «ملتقى القاهرة السينمائي» جائزتها الأكبر بقيمة 50 ألف دولار، إلى فيلم «أوروبا» للمخرج العراقي الإيطالي حيدر رشيد، والذي تدور أحداثه في الغابات الفاصلة ما بين الحدود التركيّة والبلغارية وحيث يحاول شابٌ عراقي في العشرين من العمر عبورها مشياً على الأقدام برفقة مهاجرين آخرين.

يقع الشاب، واسمه كمال، في قبضة مفرزة لشرطة الحدود البلغارية، وحين يتمكّن من الفرار من بين براثنها يُصبح فريسة تتعقّبها عصابات «صائدو المهاجرين»، وهي عصابات مسلّحة تتكوّن من النازيّين الجدُد المناهضين للمهاجرين، والذين عُرفوا بقسوتهم وبإقدامهم على قتل العديد من المهاجرين

الفيلم يروي كفاح الشاب كمال للبقاء على قيد الحياة في ثلاثة أيامٍ داخل غابة كثيفة ومجهولة الاتّجاهات ومحفوفةٍ بالمخاطر التي لا نهاية لها. والفيلم الجديد انتاج كويتي – ايطالي مشترك.

جائزة مهرجان القاهرة المُقدّمة من قبل قناة OSN هي بمثابة شراءٌ مٌسبّقٌ لحقوق عرض الفيلم في القناة.

وكان فيلم «أوروبا» قد حاز في 20 نوفمبر الماضي على إحدى جوائز «Proxima Award» في ملتقى «Milano Film Network».

وقال المنتج عبدالله بوشهري : ينتظر أن يرى الفيلم النور في بدايات العام المقبل عبر عدد من المهرجانات السينمائية الدولية .

