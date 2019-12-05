إضاءات

أطلقت أكاديمية لوياك للفنون الأدائية (لابا) مهرجان الفنون F.A.D للسنة الثالثة على التوالى بعد النجاح الباهر الذي حققه على مدى العامين الماضيين وذلك في الفترة من الأول إلى الخامس من ديسمبر 2019 شعار Unity diversity لتسليط الضوء على التنوع والاختلاف.

اشتمل برنامج المهرجان هذا العام على مخيم صناعة الأفلام بالتعاون مع لوياك لبنان، حيث بدأ الإعلان عنه في سبتمبر وأفرز عن اختيار 4 مواهب من الشباب الكويتيين ذوي خلفيات وأعمار مختلفة ثم بدأت ورش العمل في أكتوبر ولمدة 6 أسابيع تعلم المشاركين خلالها كيفية تطوير فكرة حتى كتابة سيناريو كامل وبشكل احترافي قدمتها ستيفاني خوري متخصصة من لبنان ثم تلتها ورشة عمل تناولت التعرف على قواعد الإخراج السينمائي والتطبيق بشكل عملي قدمها رواد قنصون متخصص من لبنان ثم التعرف على كيفية إنتاج فيلم مستقل بتكاليف بسيطة قدمتها ديما الأنصاري مخرجة ومنتجة كويتية كما أشرفت على إنتاج مخيم صناعة الأفلام، وفن المونتاج (التركيب، أو التحرير) حيث إعادة ترتيب المشاهد، واختيار أفضلها، وحذف غير الجيدة منها، قدمها طارق العسكر وعبدالعزيز صفر أساتذة متخصصين في أكاديمية لابا إشراف عام الإعلامية نادية أحمد التي أشرفت على مراقبة جودة الأداء. ترجم المشاركون ما تعلموه في ورش العمل في افتتاح أول يوم من أيام المهرجان 1 ديسمبر 2019 وقدموا 4 عروض من الأفلام الروائية والوثائقية التي شهدت منافسة حامية بينهم حيث تنوعت أعمالهم بين الدراما الاجتماعية، على غرار فيلم طلبت للمشارك فهد السهلي الذي سلط الضوء حول نظرة المجتمع للمرأة من وجهة نظر شبابية، وفيلم الفكاهة السوداء الساخر تهادوا تحابوا للمشارك حسين خلفان الذي تناول إشكالية صراع الحداثة مع التقليد، وقضية نحن والآخر في مجال الإبداع والفن وإلقاء الضوء على التدخلات الرقابية التي تحد وتحجم الإبداع بحيث لا يخرج عن الإطار المرسوم له. فيلم الرعب القايلة للمخرج الصاعد الشاب عبدالله الحنيان الذي تاثر بأفكار المخرج الأسترالي من أصل ماليزي وصيني جميس ونغ والمعروف بإخراجه لسلسة من أفلام الرعب مثل سو وغيرها، عرض عبدالله قصة حمارة القايلة المأخوذة من التراث والفلكور الكويتي على غرار أفلام الرعب العالمية حيث يرى من وجهة نظره ضرورة تحويل الأساطير والموروث العربي والكويتي الى حكايات عالمية تتناقلها جميع دول العالم مثل قصة روبين هود وبالتالي نستطيع إيصال موروثنا الثقافي والفني والفلكلوري الى العالمية. إلى جانب الفيلم الوثائقي الديرة للمشاركة الكويتية زينب البقشي، الذي يحمل السيرة الذاتية للمشاركة وعلاقتها الشخصية بالديرة ومدى إحساسها وإعادة اكتشافها لكويت الماضي والحاضر رؤية فلسفية تحمل قراءة التاريخ وعصرنته فاستخدمت الكاميرا بطريقة مغايرة لتستنبط وتستلهم عناصر الفن التشكيلي باعتباره شاهد على العصر وذاكرة التاريخ ورافدا من روافد الهوية الثقافية والإبداع يوثق رحلة الأجيال داخل الكويت التي تملأ الحياة بنفحات فنها.

فى نهاية العروض تم اختيار فيلم القايلة للمستوى الأول وفيلم تهادوا وتحابوا للمستوى الثاني بناءً على تصويت واختيار المشاهدين والمتابعين وسوف يتم عرضهما مرة ثانية في الحفل الختامي لمهرجان فاد اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019 للتصويت على الأفضل فيما بينهم من خلال الجمهور.

علقت الناقدة ليلى أحمد والتي حضرت الأربعة عروض بدعوة من الأكاديمية وقالت تبني لابا لتجارب شبابية سينمائية واختيار شباب ليس لديهم تجارب غير مسبوقة وغير مطروقة بانتظار طريق ممهد يجعلها تحتل الصدارة بين نظرائها.

وأوضحت أن الشباب المشاركين ليس لديهم مرجعية سينمائية وغير دارسين ولكنهم بذلوا جهدا بقدرالإمكان وبأدوات وكاميرات وإضاءات بسيطة لذلك هم لايزالون يحتاجون إلى بذل جهد أكبر لتحقيق دلالات وجماليات الأبعاد الفنية داخل القصة حيث افتقدت العروض الأربعة إلى الموسيقى التصويرية وعناصر الفن لذلك هم يحتاجون لمراعاة نقدية تمشي في خط متوازٍ لمعرفة نقاط القوة والضعف ومدى تطورهم .

وتابعت: إن الفن مواكب للنقد وكما درسنا أن الإبداع هو طائر ذو جناجين هما الفن والنقد ليستطيع التحليق إلى أعلى مستوياته، وأعربت عن سعادتها بمغامرة وجرأة الشباب واقتحامهم لمناطق الفن والإبداع. خاصة فيلم القايلة حيث أعطى مخرجه رمزية للمكان فعندما يكون الفكر قاحلاً مثل الصحراء أو جبل مجعد، حيث الناس والطقس يلجأون للخرافة والميثولوجيا وليس العلم والفن والإبداع .

كما صرحت المخرجة والمنتجة الكويتية ديما الأنصاري من لوياك لبنان أن أكاديمية لابا بالتعاون مع لوياك لبنان أعطوا فرصة للشباب الهواة الذين شعروا بموهبتهم وقدرتهم على صناعة وإنتاج الأفلام لاسيما أن هذه المواهب تمتلك عناصر الإبداع والتميز، ولا ينقصها سوى الدعم والتشجيع لتأخذ العلامة الكاملة في اختبار الطاقة الكامنة، سواء كان هؤلاء الموهوبون كُتّابا ومخرجين أو فنانين وفنيين.

وأكدت أن مهرجان فاد للفنون منح الشباب فرصة أيضاً للاستفادة من خبرات الاختصاصيين وتجاربهم، فالحقيقة هي أن لكل شيء بدايات تحفز على ظهوره ونموه. ونحن بشكل أو بآخر مطالبون بإيجاد هذه البدايات وليس فقط انتظار

ظهورها من العدم وهذا دور أكاديمية لابا بكل ما تقدمه من برامج وأنشطة فنية تسهم في إثراء الحركة الفنية والثقافية في الكويت.

يذكر أن مهرجانF.A.D يعد ظاهرة فنية فريدة من نوعها قدمتها لابا لأول مره في الكويت كبداية مهمه لقطاع

اقتصادي جديد في مجال الفنون كرافد من روافد الاقتصاد والبناء الحضاري والأمني في المجتمعات .

