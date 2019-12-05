إضاءات

لا يمكن أن نتجاوز ذلك الإنجاز الذي تمثل باختيار اللجنة المنظمة لمهرجان المسرح العربي لعرضين من الكويت، أولهما مسرحية «الصبخة» لفرقة مسرح الخليج العربي والتي تتنافس على جائزة «القاسمي» لأفضل عرض مسرحي، وثانيهما مسرحية «على قيد الحلم» لفرقة مسرح الشباب.

ونحن هنا لسنا في إطار عقد مقارنات عن غياب مسارح عربية كبرى، لأن لكل دورة ظروفها ولكل مسرح معطياته وحالته.

وأمام ذلك الإنجاز علينا أن نتعرف وبعمق على الحالة العالية المستوى التي يعيشها المسرح في الكويت، والأمر هنا لا يقتصر على عروض الفرق المسرحية الأهلية أو النوعية بل يذهب إلى بقية القطاعات، فنحن أمام «نهضة» مسرحية بل ان المسرح في الكويت اليوم بات جزءاً من تقاليد المجتمع، ودعونا نتأمل المهرجانات وعروضها والإقبال المنقطع النظير.. وأيضاً الفرق الخاصة.. أو غيرها.

هذه الحالة هي انعكاس حتمي لواقع الاهتمام والدعم وأيضاً حالة التنافس التي راحت تتطور بين أجيال الحرفة، بل بين أبناء الجيل الواحد.. وما هذا الحصاد إلا محصلة حتمية لواقع الاهتمام والتنافس.. وأيضاً تعبير عن جيل ومرحلة.

هكذا إنجاز يجب أن نتوقف عنده مطولاً مستذكرين تلك المسيرة وأجيالها.. وأيضاً جدية التخطيط والبناء والتحرك.. وإلى المزيد من الإنجازات.

وعلى المحبة نلتقي

