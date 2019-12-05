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تواصل إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة استعداداتها لاستقبال الدورة الخامسة من مهرجان المسرح الصحراوي، في الفترة (12ـ 16 ديسمبر) بمشاركة 6 عروض من الإمارات والكويت وموريتانيا والاردن والسودان والعراق بأعمال انتجت خصيصاً للمشاركة في المهرجان الذي يعنى بمقاربة وإبراز الصلات الكائنة والممكنة بين الفن المسرحي والأشكال التعبيرية والأدائية التقليدية التي طورتها مجتمعات الصحراء العربية. وقال أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بالدائرة ومدير المهرجان إن «الدورة الجديدة ستشهد توسعاً في البرامج المصاحبة كما ستعرف زيادة في عدد الفرق المشاركة مقارنة بالدورات الماضية نسبة للأصداء الواسعة وطلبات المشاركة المتزايدة التي حققها المهرجان الذي جاء تأسيسه استلهاماً وترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وأشار بورحيمة إلى أن «المهرجان تفرد لكونه اعتمد الصحراء موضوعاً وشكلاً لعروضه وفرجةً لجمهوره، ونعمل في كل عام ومع كل دورة على جعل تجربته مفيدة وممتعة بما فيه من مناظر مبدعة وفنون تعبيرية ثرية وأداء أخاذ». وترتكز عروض المهرجان على جملة من العناصر البنائية مثل الشعر والحكي والأداء والتمثيل، وتقدم في فضاء مفتوح بمنطقة الكهيف، وتم تصميم المكان في هيئة قرية صحراوية وهو يتضمن منصة للعروض وساحة للجمهور إضافة إلى بيوت ومنصات أخرى للأنشطة الفنية والثقافية المصاحبة التي أعدت بهدف إظهار تنوع وثراء الثقافات المحلية للعروض المشاركة. وإلى جانب العروض المسرحية يحفل المهرجان بالعديد من البرامج المصاحبة الهادفة إلى تعزيز الذاكرة الثقافية للتظاهرة ومن أبرز الفعاليات المصاحبة هناك المسامرة الفكرية التي تجيء هذه السنة تحت عنوان « المسرح وأدب الصحراء» وتختبر المسامرة امكانية صنّاع المسرح في استلهام المنجز الأدبي الصحراوي، كالروايات، والأمثال، والأساطير، وسواها من الأنماط الفنيَّة، التي أبدعها الإنسان الصحراوي؛ في بناء وتشكيل مضامين وأشكال وفضاءات عروضهم المسرحيَّة.